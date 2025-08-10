Netflix this week release 10 to 17 August 2025 Upcoming Movies and Web Series नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी ये 9 फिल्में-सीरीज, सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं 2 कहानियां
Netflix this week release: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कौन सी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं? कौन सी कहानियां आपके दिल को छू लेंगी? जानिए इस हफ्ते की पूरी लिस्ट और रिलीज डेट।

Puneet ParasharSun, 10 Aug 2025 08:25 PM
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आने वाली फिल्में और वेब सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई मजेदार फिल्में और वेब सीरीज आने वाली हैं। तो चलिए जान लेते हैं इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट चॉइस होगी और इनमें से कौन सी कब रिलीज हो रही है।

लव इज ब्लाइंड

'लव इज ब्लाइंड' का पहला सीजन लोगों को खूब पसंद आया था। अब 13 अगस्त को इस रियलिटी वेब सीरीज का दूसरा सीजन आने जा रहा है। कुंवारों की खोज फिर से शुरू होगी, क्योंकि कुछ लड़के-लड़कियों को केबिन्स में बंद कर दिया जाएगा जहां से वो अपने बगल में रह रहे साथी की सिर्फ आवाज सुन सकेंगे।

सारे जहां से अच्छा - द साइलेंट गार्जियन्स

नेटफ्लिक्स की भारतीय ऑडियंस हमेशा हिंदी कॉन्टेंट का इंतजार करती है। 'सारे जहां से अच्छा' नेटफ्लिक्स पर 13 अगस्त को रिलीज हो रही है जिसमें कहानी है कुछ जासूसों की, जिन्हें सीमा के उस पार मौजूद दुश्मन से मोर्चा लेना है।

यंग मिलियनर्स

कुछ नया और दिलचस्प देखना चाहते हैं तो 13 अगस्त को 'यंग मिलियनर्स' की रिलीज का इंतजार कीजिए। क्योंकि जब 4 टीनेजर्स को उनकी मनचाही दौलत मिल जाएगी। तो देखना यह है कि वो इसे कैसे खर्च करते हैं, और कैसे उन्हें इस बात का अहसास होता है कि पैसा हमेशा ही वरदान नहीं होता, कई बार श्राप भी बन जाता है।

इन द मड

ठीक 14 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी 'इन द मड'। कहानी है 5 महिला कैदियों की जिन्हें एक अजीब सी जेल में बंद किया गया है, जहां के नियम कायदे भी अलग हैं। उनके बीच एक अनोखा बॉन्ड बनता है, लेकिन क्या होगा जब बीच में रिश्वत और फायदे-नुकसान का फेर आ जाएगा।

क्वांटम लीप

अगर टाइम ट्रेवल और क्वांटम फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट की फिल्में व सीरीज पसंद हैं तो 14 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर 'क्वांटम लीप' का नया सीजन आने जा रहा है।

द ईकोज ऑफ सर्वाइवर्स

कोरिया में हुई कुछ सबसे भयावह घटनाओं में बच निकले लोगों के किस्से आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज 15 अगस्त को रिलीज होगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।

फिट फॉर टीवी

एक रियलिटी शो को बनाने में कौन सी चुनौतियां आती हैं और ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो आपको एक रियलिटी शो के बारे में नहीं पता होते। पर्दे के पीछे का सच खोलती यह डॉक्यूमेंट्री 15 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है।

नाइट ऑलवेज कम्स

कहानी एक औरत की है जो सब कुछ दाव पर लगा देगी क्योंकि उसे अपना घर बचाना है जो उसके परिवार का भविष्य है। बेस्ट सेलिंग नॉवल पर बनी यह फिल्म 15 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आएगी।

फास्ट एंड फ्यूरियस

अगर आपको भी 'फास्ट एंड फ्यूरियस' सीरीज की फिल्में पसंद हैं तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसके कई पार्ट 16 अगस्त को एक साथ रिलीज होने जा रहे हैं।

