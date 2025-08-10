नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी ये 9 फिल्में-सीरीज, सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं 2 कहानियां

यंग मिलियनर्स

कुछ नया और दिलचस्प देखना चाहते हैं तो 13 अगस्त को 'यंग मिलियनर्स' की रिलीज का इंतजार कीजिए। क्योंकि जब 4 टीनेजर्स को उनकी मनचाही दौलत मिल जाएगी। तो देखना यह है कि वो इसे कैसे खर्च करते हैं, और कैसे उन्हें इस बात का अहसास होता है कि पैसा हमेशा ही वरदान नहीं होता, कई बार श्राप भी बन जाता है।