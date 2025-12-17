Netflix this Week: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी ये फिल्में, रहस्य और रोमांच से भरी है आखिरी कहानी

Hindustan Hindi News
Hindi NewsफोटोमनोरंजनNetflix this Week: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी ये फिल्में, रहस्य और रोमांच से भरी है आखिरी कहानी

Netflix Upcoming: अगर आपके पास भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और रोज इसी कनफ्यूजन में फंसे रहते हैं कि आज क्या देखें? तो चलिए जान लेते हैं इस हफ्ते रिलीज होने जा रही टॉप क्लास फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट।

Puneet ParasharDec 17, 2025 09:22 am IST
1/6

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी ये फिल्में

Netflix this week releases: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई दमदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है। लेकिन लिस्ट में एक ऐसा भी नाम है, जो आपको रोमांच से भर देगा। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहीं टॉप 5 फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट।

2/6

कैसल रॉक

स्टीफन किंग की कहानियों पर आधारित इस हॉरर वेब सीरीज का पहला और दूसरा सीजन एक साथ रिलीज होगा। कहानी है एक काल्पनिक शहर कैसल रॉक में और उनके किरदारों के साथ होने वाली कुछ भयानक घटनाओं की। (रिलीज डेट- 16 दिसंबर)

3/6

द मैनी

इधर जिमेना अपनी कंपनी को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, और उधर गैब्रियल घर में मैनी का काम संभालता है। दोनों के रिश्तों में कई उतार-चढ़ाव आते हैं। क्या उनका प्यार जीत पाएगा, या यह उनके रिश्ते का अंत है? (रिलीज डेट- 17 दिसंबर)

4/6

अ टाइम फॉर ब्रेवरी

कम्यूनिटी सर्विस के लिए तैनात एक मनोविश्लेषक बेवफाई के बाद टूट चुके एक पुलिस ऑफिसर की मदद करता है। साथ मिलकर वो एक ऐसे केस का सामना करते हैं जो दोनों को ही जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। (रिलीज डेट- 19 दिसंबर)

5/6

द ग्रेट फ्लड

एक भयानक बाढ़ जिसमें पूरा शहर डूब गया है। लेकिन एक यंग रिसर्चर और उसका बेटा किसी तरह बच निकलते हैं। लेकिन क्या इंसानियत बच पाएगी। (रिलीज डेट- 19 दिसंबर)

6/6

मर्डर इन मोनाको

साल 1999 में मोनाको में हुई एक रहस्यमयी घटना। दुनिया के कुछ सबसे अमीरों में से एक मर्द की उसके पेंटहाउस में मौत हो जाती है। यह कहानी है एक बिलियनियर बैंकर एडमॉन्ड सफारा की रहस्यमयी परिस्थियों में हुई मौत की। (रिलीज डेट- 17 दिसंबर)

