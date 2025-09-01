Netflix this week: हैरतअंगेज कहानियां जो उड़ा देंगी होश, इस हफ्ते आएंगी ये फिल्में और सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई दमदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। लेकिन इनमें से आपके वीकेंड को परफेक्ट बनाने के लिए कौन सी ठीक रहेगी? चलिए जान लेते हैं 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच नेटफ्लिक्स पर आने वाली कुछ शानदार फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट।
एमिनेम को कौन नहीं जानता? उनके एल्बम का हर कोई दीवाना रहा है, लेकिन क्या आप उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। नेटफ्लिक्स पर 1 सितंबर को यह फिल्म रिलीज होगी।
स्पाइडरमैन यूनिवर्स की कई फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दर्शकों को एक साथ देखने को मिलेंगी। एक सितंबर को नेटफ्लिक्स पर 'द अमेजिंग स्पाइडर मैन' और 'द अमेजिंग स्पाइडर मैन 2' रिलीज होंगी।
कहानी है एक ऐसी सिंगल मदर की जो अपने बेटे के दोस्त के साथ प्यार में पड़ जाती है। वक्त के साथ उसे अहसास हो जाता है कि चीजें गलत दिशा में जा रही हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब चीजें वॉयलेंट हो जाएंगी।
अभी तक दर्शक इस फिल्म को बस अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते थे, लेकिन अब एक सितंबर को टॉम क्रूज की यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है। कहानी है एक ऐसे शख्स की जो टाइम लूप में फंस गया है और लड़ाई है एलियन्स से पृथ्वी को बचाने की।
अगर घर बैठे कुछ थ्रिलिंग देखना चाहते हैं तो 'इस्केप रूम' एन्जॉय कर सकते हैं। कुल 6 लोग एक रहस्यमयी कमरे में फंस गए हैं। यहां से बचने के लिए उन्हें अपनी बुद्धि और हिम्मत का भरसक इस्तेमाल करना होगा।
कहानी एक नामचीन फैशन डिजाइनर की है जो एक फीमेल वेटर की तरफ आकर्षित होने लगता है। दोनों उम्र में फर्क है और हैसियत में भी, यह अनूठी प्रेम कहानी किस तरह आगे बढ़ेगी।
एनिमेटेड फिल्मों के शौकीन हैं तो श्रेक और इसके कुछ अगले पार्ट भी नेटफ्लिक्स पर एक सितंबर को रिलीज होने वाले हैं। कहानी है एक ऐसे राक्षस की जो एक राजकुमारी को एक ड्रैगन को छुड़ाने के लिए एक गधे के साथ निकल पड़ा है।
नेटफ्लिक्स पर ही मनोज बाजपेयी की फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे रिलीज होने जा रही है। कहानी है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जिसे खासतौर पर जेल से भाग निकले एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए वापस लाया गया है।
हनीट्रैप का शिकार होने के बाद जब एक शख्स इस तरह के जाल में फंसने जा रहे तमाम अन्य लोगों को बचाने के मिशन पर निकलता है तो कई शॉकिंग जानकारियां सामने आती हैं।