नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते एक्शन के शौकीनों की चांदी, OTT जायंट ऐप पर रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आने वाली फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते एक्शन फिल्मों और वेब सीरीज के शौकीनों की चांदी है। साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में और लाइव शोज भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपके लिए क्या कुछ है। साथ ही यह भी जानेंगे कि ये फिल्में/सीरीज कब रिलीज होंगी, और क्या हैं इनकी कहानियां।