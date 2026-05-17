नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते एक्शन के शौकीनों की चांदी, OTT जायंट ऐप पर रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते एक्शन फिल्मों और वेब सीरीज के शौकीनों की चांदी है। साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में और लाइव शोज भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपके लिए क्या कुछ है। साथ ही यह भी जानेंगे कि ये फिल्में/सीरीज कब रिलीज होंगी, और क्या हैं इनकी कहानियां।
शुरुआत इस धमाकेदार फाइट इवेंट के साथ होगी। एक जानी-मानी MMA फाइटर और एक मशहूर रेसलर जब आमने-सामने होंगी, तो मुकाबला कांटे को होगा। यह लाइफ इवेंट आप नेटफ्लिक्स पर 17 मई को देख पाएंगे।
यह वेब सीरीज अमेरिका के राष्ट्रपति और जनरल यूलिसिस एस. ग्रांट की जिंदगी पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अमेरिकी गृहयुद्ध में यूनियन सेना को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी।
यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शुरुआती जुड़ाव और उनकी आर्मी के मिशन्स पर बेस्ड है। फिल्म में जनरल जॉन जे. पर्शिंग के कैंपेन और उस दौर के हालातों को बारीकी से दिखाया गया है।
यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज अमेरिका की सबसे खतरनाक और एलीट कमांडो फोर्स 'नेवी सील्स' के सीक्रेट्स के बारे में हैरतअंगेज बातें बताती है। इसमें इस फोर्स के शुरुआती दिनों से लेकर आतंक के खिलाफ जंग में उनकी बड़ी भूमिका को गहराई से दिखाया गया है।
यह भी एक वेब सीरीज है जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के एक बीमार बच्चे से लेकर देश के सबसे प्रभावशाली नेता बनने तक का सफर दिखाया गया है। यह सीरीज मोटिवेशनल होने के साथ-साथ काफी दिलचस्प भी है।
यह कहानी अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के एक आदर्श सैनिक होने से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक के सफर पर बेस्ड है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश सेना की विशाल ताकत के खिलाफ करीब एक दशक तक लंबी और थका देने वाली लड़ाई लड़ी।
यह एक मजेदार सटायर मूवी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहने वाले एक लड़के की जिंदगी अचानक पलट जाती है। वह एक सुबह उठकर खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां सिर्फ औरतों का राज चलता है।