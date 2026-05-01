नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते सबके लिए कुछ है, लिस्ट में सबसे दिलचस्प हैं आखिरी 3 फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी? चलिए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज की रिलीज डेट और अन्य डिटेल्स। ताकि अगर आप भी इस वीकेंड घर पर रहकर आराम से हफ्ता बिताने की सोच रहे हैं तो आपके कई घंटे सिर्फ ये सोचते हुए खराब ना हों कि आखिर क्या देखना है।
कहानी एक छोटे से शहर के बॉक्सिंग सेंटर की है, जिसमें में दो भाई एक मिस्टीरियस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्हें अपने पिता के साथ खराब हो चुके रिश्तों को भी फेस करना है, जो कि एक सीनियर कोच हैं। रिलीज डेट - 1 मई।
कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अचानक अपनी शारीरिक पहचान से जुड़े एक शॉकिंग सच का पता चलता है। यह सच उसे खुद की खोज और असल लैंगिक पहचान के सफर पर ले जाती है। रिलीज डेट - 1 मई।
राजनीति की दुनिया में जब एक शख्स मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद उभर कर आता है। तो चुनौतियां इस बार काफी मुश्किल होने वाली हैं, लेकिन सिर्फ चालाकी और हाजिर जवाबी इस बार उसे बचा नहीं पाएगी। रिलीज डेट - 1 मई।
अगर कुछ हल्का फुल्का बच्चों के साथ एन्जॉय करना चाहते हैं तो यह फिल्म बेस्ट रहेगी। कहानी पेड़ों और जमीन पर रहने वाले एक छोटे से जीव और एक विशाल पक्षी की है। जिनके शरीर आपस में बदल जाते हैं। अब दोनों को जिंदा रहने के लिए क दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। यह उनके जीवन का सबसे मजेदार सफर साबित होगा। रिलीज डेट - 1 मई।
एक लड़की के भीतर जब एक बुरी शक्ति दाखिल हो जाती है तो उसका व्यवहार बहुत हिंसक और डरावना हो जाता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे इस मुश्किल से निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएगी? रिलीज डेट - 1 मई।
अगर साइ-फाइ वेब सीरीज के दीवाने हैं तो ला बेरा के तीन सीजन नेटफ्लिक्स पर एक साथ आने वाले हैं। जब एक शहर में अचानक एक विशाल गड्ढा हो जाता है, तो इसमें गिरकर कुछ लोग पुरानी दुनिया में पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक रोमांचक सफर। रिलीज डेट - 1 मई।
कहानी एक सुनसान द्वीप से शुरू होती है जहां पर स्कूली बच्चों का एक ग्रुप जहाज के एक्सीडेंट के बाद फंस जाता है। बिना किसी बड़े की मदद के वो खुद ही यहां से निकलने की कोशिश करते हैं। रिलीज डेट - 4 मई।