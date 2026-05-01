नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते सबके लिए कुछ है, लिस्ट में सबसे दिलचस्प हैं आखिरी 3 फिल्में

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आने वाली फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी? चलिए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज की रिलीज डेट और अन्य डिटेल्स। ताकि अगर आप भी इस वीकेंड घर पर रहकर आराम से हफ्ता बिताने की सोच रहे हैं तो आपके कई घंटे सिर्फ ये सोचते हुए खराब ना हों कि आखिर क्या देखना है।