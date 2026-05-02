OTT पर लगातार 5 साल से ट्रेंड कर रही ये सस्पेंस-हॉरर सीरीज, एक-एक सीन देखकर कांप उठेगी आपकी आत्मा, IMDb पर मिली 8 रेटिंग

5 साल से लगातार OTT पर कर रही है ट्रेंड

आपको बता दें कि 'वेडनेसडे' पिछले 5 साल से लगातार OTT पर ट्रेंड कर रही हे। वहीं, इसका हिंदी वर्जन भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हैं, जिसे खूब देखा गया है। अगर आप इस सीरीज को देखने से चूक गए हैं तो अब देरी न करके इसे फटाफट देख डालें।