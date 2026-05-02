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OTT पर लगातार 5 साल से ट्रेंड कर रही ये सस्पेंस-हॉरर सीरीज, एक-एक सीन देखकर कांप उठेगी आपकी आत्मा, IMDb पर मिली 8 रेटिंग

इस सीरीज के हर इसके हर एपिसोड में डर के साथ एक नया रहस्य सामने आता है और यही दर्शकों के दिमाग को पूरी तरह से हिला देता है। चलिए बताते हैं कौन सी है वो सीरीज।

Priti KushwahaMay 02, 2026 01:31 pm IST
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OTT पर लगातार 5 साल से ट्रेंड कर रही ये सस्पेंस-हॉरर सीरीज

सस्पेंस, हॉरर, थ्रिल और डार्क कॉमेडी से भरपूर कहानियां अगर आपको पसंद है, तो आज हम आपके लिए एक रूह कंपा देने वाली सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसी सीरीज है, जिसे दुनियाभर में पसंद किया गया है।

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जानें कौन सी है वो सीरीज

इस सीरीज के हर इसके हर एपिसोड में डर के साथ एक नया रहस्य सामने आता है और यही दर्शकों के दिमाग को पूरी तरह से हिला देता है। चलिए बताते हैं कौन सी है वो सीरीज।

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नेटफ्लिक्स पर है मौजूद

हम जिस हॉरर फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम 'वेडनेसडे' है। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 'वेडनेसडे' में एक स्कूल की कहानी दिखाई गई है, जहां सब कुछ मिस्टीरियस है। इस स्कूल का नाम 'नेवरमोर अकादमी' है।

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मर्डर मिस्ट्री सुलझाती है वेडनसडे

यहां वेडनसडे जाती है और वहां मर्डर मिस्ट्री सुलझाती है। उसके पास कुछ विशेष ताकतें भी होती हैं। बता दें कि अब तक इस सीरीज के दो सीजन और 16 एपिसोड आ चुके हैं।

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सीरीज में हैं ये कलाकार

'वेडनेसडे' में जेना ऑर्टेगा ने वेडनसडे का लीड रोल निभाया है। इसके अलावा इसमें लुइस गुजमान, कैथरीन जीटा-जोन्स, एम्मा मायर्स, हंटर डूहान, जॉय संडे और ग्वेंडोलिन क्रिस्टी जैसे स्टार्स भी शामिल हैं।

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ओटीटी पर सबसे अधिक देखी जाने वाली सीरीज

इस मिस्टीरियस सीरीज को पूरी दुनिया में काफी पसंद किया गया। इसका पहला सीजन साल 022 में आया था। वहीं, दूसरा पार्ट 2025 में रिलीज हुआ है। बता दें 'वेडनेसडे' ओटीटी पर सबसे अधिक देखी जाने वाली सीरीज में से एक हैं।

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5 साल से लगातार OTT पर कर रही है ट्रेंड&nbsp;

आपको बता दें कि 'वेडनेसडे' पिछले 5 साल से लगातार OTT पर ट्रेंड कर रही हे। वहीं, इसका हिंदी वर्जन भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हैं, जिसे खूब देखा गया है। अगर आप इस सीरीज को देखने से चूक गए हैं तो अब देरी न करके इसे फटाफट देख डालें।

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IMDb पर मिली इतनी रेटिंग

'वेडनेसडे' को ओटीटी के अलावा IMDb पर भी शानदार रेटिंग मिली है। इसे आईएमडीबी पर 10 में से 8 रेटिंग मिली।

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