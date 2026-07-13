पाकिस्तान में जमकर देखी जा रही ये 6 इंडियन फिल्में, पिछले आठ हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी

पाकिस्तानी भी इंडियन फिल्मों और सीरीज के उतने ही दीवाने हैं, जितने की भारतीय। आज हम आपको पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही नेटफ्लिक्स की टॉप 6 इंडियन मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि पिछले आठ हफ्तों से पाकिस्तान में वो फिल्म सबसे ज्यादा देखी जा रही है, जिसके लेकर वहां जमकर विवाद हुआ था। तो चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट...
अर्जुन सरजा की फिल्म 'ब्लास्ट' 28 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीहै। इस फिल्म में अर्जुन सरजा ने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत रहे हैं। डेब्यूटेंट सुभाष के राज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म 'ब्लास्ट' में प्रीति मुखुंधन और अभिरामी अहम रोल में हैं। ये फिल्म पहले नंबर पर पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में दूसरे नंबर पर है।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की फिल्म 'भूत बंगला' टॉप 10 लिस्ट में तीसरे पर है। 'भूत बंगला' को IMDb 10 में से 6 की रेटिंग मिली है। प्रियदर्शन की फिल्म में अक्षय कुमार और वामिका गब्बी के साथ असरानी, राजपाल यादव, परेश रावल और तब्बू ने अहम किरदार निभाए हैं।
'दादी की शादी' (2026) एक पारिवारिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है। इस सीरीज में कपिल शर्मा, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी और सादिया खातीब जैसे कलाकार हैं। ये सीरीज टॉप 10 लिस्ट में लिस्ट में चौथे नंबर पर है।
रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रितेश के अलावा, भाग्यश्री, सलमान खान (कैमियो रोल में) अभिषेक बच्चन, जेनेलिया, संजय दत्त, विद्या बालन जैसे कलाकर लीड रोल में थे। ये फिल्म टॉप 10 लिस्ट में छठे नंबर पर है।
सुरेश त्रिवेनी द्वारा निर्देशित 'मां बहन' एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। ... फिल्म का निर्माण विक्रम मल्होत्रा ने किया है। मूवी में माधुरी दीक्षित, तृप्ति डीमरी, रवि किशन, परेश रावल जैसे कलाकर अहम किरदार में थे। टॉप 10 लिस्ट में आठवें नंबर पर है।
'धुरंधर: रॉ और अनदेखा' रणवीर सिंह अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का पूरी तरह से अनसेंसर्ड और अनकट वर्जन है। 'धुरंधर: रॉ और अनदेखा' को सेंसर बोर्ड की कैंची के बिना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया है। नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में ये नंबर 9वें पर है।