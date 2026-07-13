पाकिस्तान में जमकर देखी जा रही ये 6 इंडियन फिल्में, पिछले आठ हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी

ब्लास्ट

अर्जुन सरजा की फिल्म 'ब्लास्ट' 28 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीहै। इस फिल्म में अर्जुन सरजा ने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत रहे हैं। डेब्यूटेंट सुभाष के राज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म 'ब्लास्ट' में प्रीति मुखुंधन और अभिरामी अहम रोल में हैं। ये फिल्म पहले नंबर पर पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में दूसरे नंबर पर है।