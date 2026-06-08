नेटफ्लिक्स पर आते ही ट्रेंड करने वाली साउथ फिल्म 29 की कहानी इमोशनल कर देगी, इसलिए IMDb पर मिली है शानदार रेटिंग

नेटफ्लिक्स तमिल फिल्म 29 आते ही छा गई है। फिल्म की कहानी इमोशनल कर देगी। कई ऐसे सीन हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे। फिल्म की कहानी रोमांटिक फिल्म से बढ़कर है।
फिल्म की कहानी 29 साल के सत्या पर बेस्ड है। वो 29 साल की उम्र पार कर चुका है और अब 30 की बॉर्डर पर है। उम्र के इस पढ़ाव पर उसे सामाजिक नियम के अनुसार करियर में सेट हो जाना चाहिए। लेकिन सत्या अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया है। वो खुद से ही लड़ाई लड़ रहा है।
सत्या एक ऐसा लड़का है जो करियर और जिंदगी को लेकर कंफ्यूज है। वो करियर में सेट नहीं है, यही सवाल उसे परेशान कर रहा है। उसकी जिंदगी में संतुष्टि नहीं है। उम्र बढ़ रही है लेकिन सपने वैसे ही अधूरे हैं। परिवार और समाज का दबाव उसके लिए अलग मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं।
खुद पर शक और कंफ्यूजन की वजह से सत्या अपने आप से ही लड़ाई लड़ने लगता है। उसे खुद की ही आवाज सुनाई देने लगती है जो उससे सवाल करती है। इसी दौरान सत्या की जिंदगी में विजी नाम की एक लड़की की एंट्री होती है।
विजी एक समझदार और करियर को लेकर फोकस लड़की है। वो जानती है उसे जीवन में क्या करना है। उसके विचार सत्या की तरह कंफ्यूज्ड नहीं है। बल्कि वो जिंदगी को लेकर बहुत क्लियर है। सत्या से विजी की मुलाकात प्यार में बदल जाती है।
कहानी में आगे खूबसूरत रोमांटिक पल दिखाए जाते हैं जैसे हर रोमांटिक फिल्म में होते हैं। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि 29 दूसरी रोमांटिक फिल्मों जैसी नहीं है।सत्या और विजी का रिश्ता और करियर को लेकर परेशानी कई ऐसे पल क्रिएट करती है जिसे देखकर आप इमोशनल हो जाएंगे। कुछ ऐसे आत्मा रुलाने वाले सीन होंगे जिन्हें आपने पहले नहीं देखा होगा। कई सीन से आप रिलेट भी करते हैं।
विजी और सत्या का रिश्ता जिंदगी के कई पढ़ाव से गुजरता है। दोस्ती, प्यार, भविष्य, बिछड़न। सत्या की मन की आवाज रिश्ते को पनपने नहीं देती। ये इमोशनल सीन बहुत इमोशनल लगते हैं। फिल्म में कई जगह सोशल ज्ञान दिया गया है। कुछ लोगों को वो अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ को नापसंद भी।
फिल्म का अंत इस इमोशनल कर देनी वाली जर्नी का एंड होगा। लेकिन वो कैसे होता है ये फिल्म में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये फिल्म देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही है इसलिए आज नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।