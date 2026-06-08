नेटफ्लिक्स पर आते ही ट्रेंड करने वाली साउथ फिल्म 29 की कहानी इमोशनल कर देगी, इसलिए IMDb पर मिली है शानदार रेटिंग

रोमांटिक पल

कहानी में आगे खूबसूरत रोमांटिक पल दिखाए जाते हैं जैसे हर रोमांटिक फिल्म में होते हैं। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि 29 दूसरी रोमांटिक फिल्मों जैसी नहीं है।सत्या और विजी का रिश्ता और करियर को लेकर परेशानी कई ऐसे पल क्रिएट करती है जिसे देखकर आप इमोशनल हो जाएंगे। कुछ ऐसे आत्मा रुलाने वाले सीन होंगे जिन्हें आपने पहले नहीं देखा होगा। कई सीन से आप रिलेट भी करते हैं।