Netflix Best: नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही फिल्म ‘राव बहादुर’ की कहानी है मजेदार, बेटे का सच नहीं त्यागने देता प्राण

कुसमा किसकी औलाद है?

इसी दौरान डॉक्टर आचारी, रेणुका को वापस राव बहादुर के पास भेज देता है। दोनों शादी के बंधन में बंधते हैं और उनके दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा लावन्ना और 8 साल का छोटा बेटा कुसमा। लेकिन कुसमा इतनी छोटी उम्र में ही सुसाइड कर लेता है। दरअसल, जब कुसमा पैदा हुआ होता है तो उसका रंग बेहद काला होता है। इसलिए लोगों को शक होता है कि वो राव बहादुर की औलाद नहीं है।