Netflix Best: नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही फिल्म ‘राव बहादुर’ की कहानी है मजेदार, बेटे का सच नहीं त्यागने देता प्राण

नेटफ्लिक्स पर एक तेलुगू फिल्म राव बहादुर छाई हुई है। एक एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसे अपने जीवन का आखिरी सच जानना है। इसी सच की वजह से उसे मौत नहीं आ रही है। ये सच है उसका और उसके बेटे से जुड़ा।
नेटफ्लिक्स पर एक तेलुगू फिल्म राव बहादुर छाई हुई है। एक एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसे अपने जीवन का आखिरी सच जानना है। इसी सच की वजह से उसे मौत नहीं आ रही है। ये सच है उसका और उसके बेटे से जुड़ा।
राव बहादुर की कहानी एक महल से शुरू होती है जहां सालों से एक राव बहादुर रह रहा है। वो एक कमरे में बंद है, उसे अजीब लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पता। राव बहादुर का एक दोस्त है डॉक्टर आचारी।
फिल्म में आगे बताया जाता है कि राव बहादुर को लिवर कैंसर हुआ है और वो दो महीने में मर जाएंगे। लेकिन 8 महीने तक राव बहादुर जिए जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण है एक सच के बारे में जानना। वो जानना चाहते हैं कि उनका छोटा बेटा कुसमा उनकी औलाद था या नहीं।
कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां राव बहादुर की मुलाकात रेणुका से होती है। रेणुका देखभाल के लिए आई होती है लेकिन राव बहादुर उससे प्यार करने लगता है और उसके आगे शादी का प्रस्ताव रख देता है। रेणुका किसी और से प्यार करती है और वो वहां से चली जाती है।
इसी दौरान डॉक्टर आचारी, रेणुका को वापस राव बहादुर के पास भेज देता है। दोनों शादी के बंधन में बंधते हैं और उनके दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा लावन्ना और 8 साल का छोटा बेटा कुसमा। लेकिन कुसमा इतनी छोटी उम्र में ही सुसाइड कर लेता है। दरअसल, जब कुसमा पैदा हुआ होता है तो उसका रंग बेहद काला होता है। इसलिए लोगों को शक होता है कि वो राव बहादुर की औलाद नहीं है।
कुसमा बचपन से ही पिता का प्यार पाना चाहता है। लेकिन राव बहादुर उसे प्यार नहीं नफरत देते हैं। एक दिन कुसमा इतना दुखी होता है कि पास के तालाब में कूदकर अपनी जान दे देता है। इस घटना के बाद राव बहादुर की दिमागी हालत खराब हो जाती है और रेणुका भी खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है।
समय बीत रहा है लेकिन राव बहादुर को सच जानना है कि कुसमा उसकी औलाद था या नहीं। वो डीएनए टेस्ट के लिए कुसमा के पास जाते हैं जहां उसे दफनाया गया था। उसकी बॉडी को बाहर निकालकर दांत और बाल निकाल लेते हैं ताकि डीएनए टेस्ट हो।
डॉक्टर आचारी एक चाल चलते हैं जिससे डीएनए टेस्ट आराम से हो जाए। जब चाल सफल होती है तो सच सामने आता है। कोर्ट में ये साबित होता है कि कुसमा, राव बहादुर का ही बेटा था। ये सुनते ही राव बहादुर प्राण त्याग देते हैं। इसके बाद महीनों बाद रेणुका अपने कमरे से बाहर निकलती है।
फिल्म के अंत में राव बहादुर की डेथ बॉडी रखी हुई है। और सब को अपने सीक्रेट डेथ बॉडी के कान में बताने हैं जिससे राव बहादुर की आत्मा को शांति मिले। रेणुका अब सच बताती है कि कुसमा उसकी ही औलाद थी। लेकिन उसका बड़ा बीटा लावन्ना उसका बेटा नहीं है। साथ ही डॉक्टर आचारी कान में बताते हैं कि राव बहादुर उनके पिता की औलाद नहीं था।