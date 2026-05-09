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नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही साउथ फिल्म भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम की ये है कहानी, IMDb पर शानदार रेटिंग

नेटफ्लिक्स पर एक मलयालम फिल्म भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म की कहानी इतनी शानदार है कि ढाई घंटे कब निकल जाते हैं ये आपको पता भी नहीं चलता। फिल्म डार्क कॉमेडी और सस्पेंस के साथ एक शानदार क्लाइमेक्स के बारे में बात करती है। जानिए फिल्म की कहानी-

Usha ShrivasMay 09, 2026 07:58 pm IST
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भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम

फिल्म भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम की शुरुआत पहले पार्ट के रिकैप से होती है। पहले पार्ट के किरदारों और कहानी को दिखाया जाता है जिससे दूसरे पार्ट को आसानी से समझा जा सके। फिल्म के सभी किरदारों का परिचय दिया जाता है। फिल्म को IMDB पर 7।8 की रेटिंग मिली हुई है।

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पहले पार्ट से जुड़ा है ये दूसरा पार्ट

फिल्म की कहानी भरतनाट्यम नाम के एक ऐसे आदमी की है जिसने दो शादियां की थीं। दोनों बीवियों से बच्चे और दो परिवार। कहानी का ये हिस्सा साल 2024 में आई फिल्म भरतनाट्यम में दिखाया गया था।

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भरतनाट्यम की डेथ

भरतनाट्यम की डेथ के बाद दोनों परिवार एक साथ रहने लगे थे और दूसरे पार्ट की शुरुआत भी इस परिवार के साथ होती है। ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जिसमें हंसने और हंसाने के लिए दिमाग नहीं लगाया गया है। फिल्म अपना कमाल बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है और अब नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म छाई हुई है।

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डार्क सीक्रेट

भरतनाट्यम के डार्क सीक्रेट उसकी मौत के बाद सामने आते हैं जिससे उनके दोनों परिवारों पर असर पड़ता है।कहानी में दिखाया जाता है कि फिल्म में गोविंद राजा की एंट्री होती है जो भरतनाट्यम का पुराना दोस्त होता है।

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फेक मंदिर

गोविंद राजा बताता है कि भरतनाट्यम ने एक मंदिर के साथ घोटाला किया था। इसके बदले में गोविंद परिवार से पैसों की मांग करता है जिससे वो राज सच छुपाए रखे। मंदिर के राज निकल कर सामने आते हैं। इस फेक मंदिर में देवी भी फेक होती हैं।

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मर्डर

इस बीच फिल्म में भरतनाट्यम के परिवार से एक मर्डर हो जाता है। अब पूरा परिवार इस मर्डर को छुपाने के लिए को काम करता है वो देखने में आपको मजा आने वाला है।डी अर्क कॉमेडी इस मर्डर के बाद शुरू होती है जो आपको सीट से बांधे रखती है।

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दृश्यम मूवी की याद

फिल्म का ये सस्पेंस आपको दृश्यम मूवी की याद दिलाता है। फिल्म को 5 करोड़ के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस 40 करोड़ का कमाने के बाद अब नेटफ्लिक्स पर नुम्बर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म के कैरेक्टर को समझने के लिए पहला पार्ट देखा जाना सही होगा।

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