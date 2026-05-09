नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही साउथ फिल्म भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम की ये है कहानी, IMDb पर शानदार रेटिंग

भरतनाट्यम की डेथ

भरतनाट्यम की डेथ के बाद दोनों परिवार एक साथ रहने लगे थे और दूसरे पार्ट की शुरुआत भी इस परिवार के साथ होती है। ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जिसमें हंसने और हंसाने के लिए दिमाग नहीं लगाया गया है। फिल्म अपना कमाल बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है और अब नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म छाई हुई है।