देसी ब्लिंग की ताबिंदा की रईसी के भारत में चर्चे, आपने देखे दुबई की गोल्ड क्वीन के ये 9 फोटोज?

गोल्ड क्वीन हैं ताबिंदा

अगर आप इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो अब तक देसी ब्लिंग की क्लिप्स पर नजर पड़ चुकी होगी। टीवी सिलेब्स तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा भी इसका हिस्सा रह चुके हैं। शो की गोल्ड क्वीन ताबिंदा सुर्खियों में हैं। उन्होंने शो पर कुछ ऐसा बताया कि भारत के लोगों के तोते उड़े हुए हैं। ताबिंदा दुबई में हैं पर भारत के त्योहार मनाती हैं। उनके कपड़ों में भी इंडियन एथनिक काफी रहते हैं।