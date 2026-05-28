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देसी ब्लिंग की ताबिंदा की रईसी के भारत में चर्चे, आपने देखे दुबई की गोल्ड क्वीन के ये 9 फोटोज?

देसी ब्लिंग से चर्चा में आईं ताबिंदा सनपाल लोगों का ध्यान खींच रही हैं। खासकर उनकी हाई-फाई लाइफ और सोना चर्चा में है। यहां आप ताबिंदा के इंस्टाग्राम की कुछ बेहतरीन तस्वीरें हैं।

Kajal SharmaMay 28, 2026 03:15 pm IST
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देसी ब्लिंग से छाए दुबई के रईस

नेटफ्लिक्स के शो देसी ब्लिंग से दुबई के रईस सुर्खियों में आ गए हैं। इनमें ताबिंदा की लाइफस्टाइल में लोगों की खासी दिलचस्पी पैदा हो गई है। ताबिंदा दुबई के बिलियनेयर की बीवी हैं। उनके पति सतीश सनपाल भारत के जबलपुर से हैं। यहीं पले-बढ़े और यूएई में अकूत दौलत हासिल की और बुर्ज खलीफा में रहते हैं। उनके इंस्टाग्राम से झांकते हैं उनकी लग्जरी लाइफ पर।

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गोल्ड क्वीन हैं ताबिंदा

अगर आप इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो अब तक देसी ब्लिंग की क्लिप्स पर नजर पड़ चुकी होगी। टीवी सिलेब्स तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा भी इसका हिस्सा रह चुके हैं। शो की गोल्ड क्वीन ताबिंदा सुर्खियों में हैं। उन्होंने शो पर कुछ ऐसा बताया कि भारत के लोगों के तोते उड़े हुए हैं। ताबिंदा दुबई में हैं पर भारत के त्योहार मनाती हैं। उनके कपड़ों में भी इंडियन एथनिक काफी रहते हैं।

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वजन के बराबर सोने का प्रॉमिस

बातों-बातों में ताबिंदा ने तेजस्वी को बताया था कि उनके पति ने प्रॉमिस किया था कि 10वीं ऐनिवर्सरी पर उनके वजन के बराबर सोना देंगे। इस पर तेजा बोली थीं कि उन्हें तो ज्यादा खाना खाना चाहिए ताकि वजन बढ़े।

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हर धनतेरस गिफ्ट करते हैं सोना

ताबिंदा ने यह भी बताया था कि हर धनतेरस पर उनके पति सतीश उन्हें 3 किलो सोना गिफ्ट करते हैं। अब तक उनके पास 40 किलो सोना है।

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फुट मसाज के चर्चे

ताबिंदा ने एक सेग्मेंट में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर तेजस्वी और करण चौंक गए थे। उन्होंने बताया था कि पति सतीश जब सोकर उठते हैं तो वह फुट मसाज देती हैं।

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दिया धर्म का लॉजिक

ताबिंदा बोली थीं कि वह प्रिंस की तरह उठना चाहते हैं और हिंदुओं में मान्यता है कि ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी आती हैं।

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सतीश की लड़कियों संग पार्टी

ताबिंदा की एक और बात लोगों को शॉकिंग लगी थी। उनका कहना था कि वह जानती हैं कि पति सतीश पार्टी करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हर बार एक ही लड़की के साथ जाएंगे तो दिक्कत होगी।

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पाकिस्तान से है ताबिंदा का ताल्लुक

ताबिंदा ब्रिटिश-पाकिस्तानी हैं। इंडिया के लोगों को वह फैब्युलस लाइव्स वाली शालिनी पासी की याद दिला रही हैं।

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परिवार नहीं था राजी

ताबिंदा मुस्लिम हैं। शुरुआत में उनका परिवार शादी के लिए राजी नहीं था लेकिन सतीश की दौलत और रसूख देखते हुए फैमिलीज के बीच अनबन खत्म हो गई।

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बेटी की लग्जरी लाइफ

ताबिंदा और सतीश की बेटी है इसाबेला। दोनों उसे काफी पैंपर करते हैं और अभी से महंगी लाइफस्टाइल दे रहे हैं। सतीश बेटी के लिए पिंक कलर की कस्टमाइज रॉल्स रॉयस कार खरीद चुके हैं।

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