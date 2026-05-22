Netflix Release: फ्राइडे को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुईं ये 5 धांसू फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी

द बरोस

'द बरोस' एक हॉरर और इमोशनल ड्रामा मूवी है। इसमें दिखाया गया सैम नाम का एक बुजुर्ग आदमी रिटायर होने के बाद दुनिया के शोर शराबे से दूर एक शांत जगह रहने चला जाता है। लेकिन वेा जहां जाता है वहां उसे पता चलता है कि कोई भूतिया या रहस्यमयी ताकत छिपी हुई है। हॉरर मूवी के शौकीन है तो मिस मत करना। 'द बरोस' ये फिल्म कल यानी 21 मई, 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी।