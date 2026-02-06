Netflix Release In 2026: 'लस्ट स्टोरीज 3' से इक्का' तक, पूरे साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में-सीरीज

इक्का

इक्का के रिलीज का फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर हैं। सनी देओल और अक्षय खन्ना की इस फिल्म का टीजर काफी दिलचस्प है जिसे देखने में भी बड़ा मजा आने वाला है। सनी और अक्षय को 29 साल बाद दोबारा स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म में संजीदा शेख, तिलोत्तमा शोम और दिया मिर्जा भी हैं।