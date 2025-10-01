Netflix OTT Release Today Horror Suspense to 18 Plus Dark Fantasy Movies in List नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज होंगी ये 18+ फिल्में, घरवालों के साथ देखने की मत कर देना गलती
नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज होंगी ये 18+ फिल्में, घरवालों के साथ देखने की मत कर देना गलती

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बुधवार को 12 फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। इनमें सस्पेंस ड्रामा से लेकर थ्रिलर तक सब कुछ है। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी फिल्में भी रिलीज होने जा रही हैं जो कि 18+ कंटेंट है।

Puneet ParasharWed, 1 Oct 2025 10:50 AM
नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज हो रही हैं ये 12 फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आज (बुधवार) को चार ऐसी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिन्हें परिवार के साथ ना देखें तो ही बेहतर है। बोल्ड और एडल्ट सीन्स से लबरेज इन 18+ फिल्मों के अलावा भी नेटफ्लिक्स 1 अक्टूबर को आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। चलिए जानते हैं पूरी लिस्ट।

स्लेन्डर मैन

अपनी दोस्त की तलाश में कुछ लड़कियों का ग्रुप उस आत्मा को बुला लेता है, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वो ही उनकी दोस्त को ले गई है। यह स्लेन्डर मैन उनकी जिंदगी में खौफ की ऐसी आंधी लाएगा कि सब बदल जाएगा।

सिनिस्टर 2

एक सिंगल मदर और उसके जुड़वां बेटे अपने गांव के घर में रहने आते हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान कि वहां एक बुरी आत्मा रहती है जो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है।

रेड ड्रैगन

टूथ फेयरी नाम के एक भयानक सीरियल किलर को पकड़ने का काम सौंपे जाने पर एक्स एफबीआई एजेंट विल एक पुराने दुश्मन हैनिबल की मदद लेता है। लेकिन क्या बात बनेगी?

फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे

बिजनेस टायकून क्रिश्चियन ग्रे को एक कॉलेज स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब तक एनैस्टेशिया को उसकी अजीब इरॉटिक फैंटेसीज के बारे में पता नहीं चलता। यह लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? यही फिल्म की कहानी है। यह फिल्म 18+ के लिए है।

फ्रेंड्स विद बेनेफिट्स

जब एक आर्ट डायरेक्टर और एक रिक्रूटर की दोस्ती होती है तो बजाए किसी भावनात्मक जुड़ाव के वो शारीरिक संबंध बनाना और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिना भावनात्मक जुड़ाव के कोई रिश्ता कब तक टिक सकता है?

द मास्क

एक बैंक कर्मचारी को जब एक पुराना मास्क मिल जाता है तो धीरे-धीरे उसे इससे जुड़ी अजीब शक्तियों के बारे में पता चलता है जो आपके स्वभाव को बदले बिना उसमें कई मैजिकल ताकतें जोड़ देता है।

लॉ अबाइडिंग सिटीजन

अपनी पत्नी और बेटी के मर्डर के बाद एक जख्मी शेर की तरह जब कहानी का हीरो अपने गु्स्से को हवा देता है और बदला लेने की राह पर निकल पड़ता है। तो आगे उसे कौन से नतीजे झेलने पड़ेंगे और अंजाम क्या होगा। यही फिल्म की कहानी है।

द हर्ट लॉकर

अगर कुछ रोमांच से भर देने वाला देखना चाहते हैं तो देखिए इराक युद्ध की यह कहानी। कहानी का हीरो है एक ऐसा शख्स जिसका काम है वॉर फील्ड में बॉम्ब डिफ्यूज करना।

फिफ्टी शेड्स फ्रीड

कहानी आगे बढ़ती है, एनैस्टेशिया और क्रिश्चियन की नई-नई शादी हुई है। दोनों इस नए रिश्ते और नए सफर को एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन तभी अतीत की एक काली परछाई उनकी जिंदगी में सब बदल देती है। (18+)

फिफ्टी शेड्स डार्कर

किश्चियन अपने रिश्ते को नई शर्तों के साथ शुरू करना चाहता है, लेकिन एनैस्टेशिया पब्लिशिंग में अपना करियर बनाने पर जोर दे रही है। कुछ बाहरी ताकतें भी हैं जो उन्हें अलग करना चाहती हैं। बोल्ड सीन्स से लबरेज इस सीरीज को परिवार के साथ ना ही देखें तो बेहतर है।

कैस्पर

कहानी एक प्यारे से भूत की है जो किसी दोस्त की तलाश में है। लेकिन जब भी वो किसी से दोस्ती करने की कोशिश करता है तो लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन फिर उस घर में एक थेरिपिस्ट और उसकी बेटी आती हैं जहां से चीजें एक खूबसूरत मोड़ लेती हैं।

हैकशॉ रिज

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कैसे एक आर्मी डॉक्टर और उसका साथी वॉर फील्ड में बिना हथियारों के एक रोमांच से भर देने वाले हीरो बन जाते हैं। यही फिल्म की कहानी है।

