क्राइम ड्रामा से लेकर हॉरर तक, नेटफ्लिक्स पर नवंबर के पहले हफ्ते रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

Hindi Newsफोटोमनोरंजनक्राइम ड्रामा से लेकर हॉरर तक, नेटफ्लिक्स पर नवंबर के पहले हफ्ते रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

नेटफ्लिक्स पर नवंबर के पहले हफ्ते रिलीज होने वाली वेब सीरीज और फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में क्राइम ड्रामा से लेकर साइंस फिक्शन कंटेंट शामिल है। 

Harshita PandeyThu, 30 Oct 2025 12:46 PM
नेटफ्लिक्स

आज यानी 20 अक्टूबर को हम आपको नेटफ्लिक्स पर नवंबर के पहले हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में साइंस फिक्शन से लेकर क्राइम ड्रामा शामिल हैं।

बारामूला

7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर बारामूला रिलीज हो रही है। यह एक हिंदी सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर सीरीज है। सीरीज को आदित्य सुहास जम्भाले ने डायरेक्ट किया है।

फ्रेंकस्टीन

7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर मॉनस्टर हॉरर साइकोलॉजिकल ड्रामा फ्रेंकस्टीन रिलीज हो रही है। इस फिल्म को गिलर्मो डेल टोरो ने डायरेक्ट किया है।

द बैड गायज ब्रेकिंग इन

लिस्ट में अमेरिकन हाइस्ट कॉमेडी एनिमेटेड सीरीज द बैड गायज ब्रेकिंग इन है। यह सीरीज 6 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

ऐज यू स्टुड बाई

लिस्ट में साउथ कोरियन क्राइम ड्रामा सीरीज ऐज यू स्टुड बाई है। यह सीरीज 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

डेथ बाय लाइटनिंग

लिस्ट में अमेरिकन ऐतिहासिक मिनीसीरीज ड्रामा डेथ बाय लाइटनिंग भी है। यह 6 नवंबर को प्रीमियर होगी।

ग्रूम एंड टू ब्राइड्स

लिस्ट में अरेबिक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा ग्रूम एंड टू ब्राइड्स है। यह 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी।

मैंगो

लिस्ट में कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक ड्रामा मैंगो है। यह सीरीज 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी।

