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नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही धनुष की फिल्म कारा की स्टोरी ये है, एक चोर ऐसे बन जाता है हीरो

नेटफ्लिक्स पर धनुष की फिल्म कारा नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। मतलब पूरे देशभर में ये फिल्म सबसे ज्यादा देखी जा रही है। लेकिन क्या आप इस फिल्म की कहानी जानते हैं? फिल्म बेस्ड एक चोर और बैंकिंग सिस्टम पर। ये कहानी आपको इमोशनल कर देगी। IMDB पर मिली है शानदार रेटिंग।

Usha ShrivasJun 01, 2026 09:42 am IST
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कारा की कहानी

धनुष स्टारर फिल्म कारा की शुरुआत एक चोरी से होती है। फिल्म में धनुष ने कारा का किरदार निभाया है। फिल्म की शुरुआत में कारा चोरी के इरादे से अपने एक दोस्त मुर्गेश के साथ MLA के घर में घुस जाता है। यहां वो मोटी रकम चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी घर के लोग जाते हैं। कारा अपने दोस्त को भगा देता है। लेकिन वो पकड़ा जाता है। घरवाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस फिल्म को IMDB पर 7.3 की रेटिंग मिली है।

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पुलिस ऑफिसर भर्तन

पुलिस ऑफिसर भर्तन को पता चलता है कि चोरी मंत्री के घर हुई है तो वो तुरंत केस अपने हाथों में ले लेता है। कारा पर ज्यादा पैसे चुराने का झूठा इल्जाम लगाता है। कारा ने अपनी बीवी सेली से वादा किया था कि वो कभी चोरी नहीं करेगा। लेकिन वो चोरी करता है। इससे उसकी बीवी भी निराश होती है।

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कारा को चाहिए लोन

पुलिस ऑफिसर भर्तन कारा के साथ बुरा बर्ताव करता है। ऐसे में एक दिन कारा जेल से भाग जाता है। वो अपनी पत्नी सेली को लेकर एक नए शहर में बस जाता है। यहां दोनों होटल में काम करते। ऐसे में कारा सोचता है कि उसे अपने लिए एक रेस्टोरेंट शुरू करना है। बैंक वाले लोन नहीं देते। उसे याद आता है कि उसकी पिता की जमीन है। वो उससे लोन ले सकता है।

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कारा का स्वार्थ

वो गांव जाता है। अचानक उसकी मुलाकात पिता से हो जाती है। कारा ने अपने पिता के भी पैसे चुराए थे। इसलिए वो आंख नहीं मिला पा रहा था। लेकिन उसके पिता उसे माफ़ कर देते हैं। कारा को पता चलता है कि उसके पिता बैंक के लोन के कर्जे में डूबे हुए हैं। उस पूरे गांव का यही हाल है। बैंक वालों ने जमीन छीनने के नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन कारा अपने स्वार्थ के लिए वो जमीन बेचना चाहता है। वो एक बार फिर से अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चला जाता है।

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पिता की मौत

आगे सेली अपने पति कारा को समझाती है कि उन्हें गांव चलना चाहिए। यहां उन्हें पता चलता है कि कारा के पिता नहीं रहे। ये इमोशनल पल था। कारा अपने पिता से माफी भी नहीं मांग सका था। वो पिता को अपनी ही जमीन में दफनाने जाता है तभी बैंक वाले वहां आ जाते हैं और जमीन पर कब्जा करने की बात कहते हैं।

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बैंक में चोरी का प्लान

यहां कारा बैंक को ही लूटने का प्लान बनाता है। वो अपने साथी काशी और मुर्गेश के साथ मिलकर बैंक लूटने की कोशिश करते हैं। पहली कोशिश फेल हो जाती है। लेकिन दूसरी बार में वो बैंक लूट लेते हैं। यहां बैंक मैनेजर मुथु की एंट्री होती है और वो चलाकी से ज्यादा पैसों की चोरी की जानकारी देता है। और कारा को भी अपने जाल में फंसा लेता है।

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गांव वालों की ऐसे करता है मदद

मुथु बैंक में खुद चोरी करवाता है और नाम कारा का लगाता है। ये बात कारा समझ जाता है। अब वो प्लान करता है और बैंक के अलग ब्रांच में चोरी करता है और वो सारा पैसा गांव वालों को दे देता है जिससे सब अपना लोन चुकाकर कर अपनी जमीन वापस ले लेते हैं।

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कारा आजाद

वहीं इंस्पेक्टर भर्तन जानता था कि अगर कारा को अरेस्ट किया तो वो हीरो बन जाएगा। इसलिए वो सारा इल्जाम मुथु पर डाल देता है। कारा आजाद अपने घर वापस लौट जाता है।

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