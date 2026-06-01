नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही धनुष की फिल्म कारा की स्टोरी ये है, एक चोर ऐसे बन जाता है हीरो

कारा का स्वार्थ

वो गांव जाता है। अचानक उसकी मुलाकात पिता से हो जाती है। कारा ने अपने पिता के भी पैसे चुराए थे। इसलिए वो आंख नहीं मिला पा रहा था। लेकिन उसके पिता उसे माफ़ कर देते हैं। कारा को पता चलता है कि उसके पिता बैंक के लोन के कर्जे में डूबे हुए हैं। उस पूरे गांव का यही हाल है। बैंक वालों ने जमीन छीनने के नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन कारा अपने स्वार्थ के लिए वो जमीन बेचना चाहता है। वो एक बार फिर से अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चला जाता है।