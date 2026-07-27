नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही फिल्म कॉन सिटी की कहानी है दमदार, IMDB पर मिली 7.5 की रेटिंग

किडनैप हो जाता है बच्चा

लेकिन एक दिन इनका पांच साल का बच्चा स्कूल से गायब हो जाता है। जब CCTV फुटेज देखा जाता है तो कोई जानकर ही बच्चे को लेकर गया होता है। फिर 7 साल पुरानी कहानी दिखाई जाती है। जिसमें सरवन पर करोड़ों का उधार है और वो बैंक के ब्याज के आगे हर महीना पैसा देने के बाद भी ब्याज नहीं चुका पा रहा है। वो भी बिजली के बिलों में जमा की गई रकम से घोटाला करता है।