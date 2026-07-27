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नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही फिल्म कॉन सिटी की कहानी है दमदार, IMDB पर मिली 7.5 की रेटिंग

नेटफ्लिक्स पर एक तमिल फिल्म कॉन सिटी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। IMDB पर शानदार रेटिंग भी मिली है। लेकिन क्या आप इस फिल्म की कहानी जानते हैं? एक परिवार जो अपनी जिंदगी की समस्याओं से बचने के लिए बड़े-बड़े स्कैम करता है। 

Usha ShrivasJul 27, 2026 01:42 pm IST
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फिल्म कॉन सिटी की कहानी

फिल्म कॉन सिटी स्कैम, धोखे से भरी फिल्म है। शुरु से अंत तक आप समझ नहीं पाएंगे की इसका असली विलेन कौन हैं। कहानी हर 10 मिनट में बदल जाती है। ऑडियंस के बीच पसंद की जा रही इस फिल्म को IMDB पर 7.5 की रेटिंग मिली है।

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ठग बनते हौं चारों

फिल्म की कहानी सरवन नाम के एक लड़के से होती है जो कर्ज में डूबा हुआ है। उसका एक परिवार नजर आता है। एक पत्नी, बच्चा और मां, भाई दिखाए जाते हैं। पति-पत्नी के बीच अजीब रिश्ता है। वो बातचीत नहीं करते। बस अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।

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किडनैप हो जाता है बच्चा

लेकिन एक दिन इनका पांच साल का बच्चा स्कूल से गायब हो जाता है। जब CCTV फुटेज देखा जाता है तो कोई जानकर ही बच्चे को लेकर गया होता है। फिर 7 साल पुरानी कहानी दिखाई जाती है। जिसमें सरवन पर करोड़ों का उधार है और वो बैंक के ब्याज के आगे हर महीना पैसा देने के बाद भी ब्याज नहीं चुका पा रहा है। वो भी बिजली के बिलों में जमा की गई रकम से घोटाला करता है।

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मित्रा शुरू करती है ठगी

फिर मित्रा की एंट्री होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रेग्नेंट होती है। बाद में बॉयफ्रेंड प्रेग्नेंसी की खबर सुनकर उसे छोड़कर भाग जाता है। मित्रा को कोई धोखा देता है और वो सड़क पर आ जाती है। इसके बाद मित्रा एक प्रॉपर्टी की मैनेजर बन खुद लोगों को ठगने लगती है।

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इमोशन का उठाते हैं फायदा

एक और मां बेटे की जोड़ी की एंट्री होती है। मां की बीमारी के लिए उनके ट्रस्ट से जुड़े लोग लोगों रुपए भेजते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बीमारी तो है ही नहीं। योगी पैसे वापस करना चाहता है। लेकिन मां उसे मना कर देती है। वो लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल कर ठगी करने लगते हैं।

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सच आता है सामने

कहानी के फ्लैशबैक से वापस आती है। बच्चा चोरी करने वाले की पहचान होती है। वो एक पुलिस अधिकारी है जिससे 7 पहले ये चारों ठग भाग चुके थे। इसी के साथ ये भी पता चलता है कि किडनैप होने वाला बच्चा सरवन का है नहीं। उसने बस उसे अपने बच्चे जैसा पाला था।

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आखिरी ठगी

पुलिस अधिकारी अब बच्चे के बदले मोटी रकम की ठगी करने को कहता है। इसके बाद ये चारो एक बार फिर से ठगी करते हैं। इस बार बेटे को बचाने के लिए।

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