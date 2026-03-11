नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म, कहीं 5.8 IMDb रेटिंग देख आपने भी तो नहीं कर दी मिस?

10.3 करोड़ व्यूज

ये नॉर्वेजियन मॉन्स्टर फिल्म है जो नॉर्वे की लोककथाओं पर आधारित है। रिलीज के पहले 91 दिनों में फिल्म को करीब 103 मिलियन यानी 10.3 करोड़ व्यूज मिले। यही वजह है कि ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर है।