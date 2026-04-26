नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखिए शानदार 8 वेब सीरीज, कहानी आपका दिमाग दिला देगी, IMDb पर मिली है ये रेटिंग

La Brea

अगर आपको लॉस्ट टेररानोवा जैसे वेब सीरीज पसंद आई थीं तो La Brea आपके लिए ही बनी है। इस सीरीज में शहर के बीच बड़ा गड्ढा हो जाता है और कुछ लोग इस गड्ढे में गिरने के बाद 10 हजार साल पीछे चले जाते हैं। कहानी आपको हिलने भी नहीं देगी IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली हुई है।