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नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखिए शानदार 8 वेब सीरीज, कहानी आपका दिमाग दिला देगी, IMDb पर मिली है ये रेटिंग

नेटफ्लिक्स पर कंटेंट की बाढ़ आई हुई है। लेकिन अपने फ्री टाइम में आपको क्या देखना चाहिए इसकी एक लिस्ट हमने तैयार कर दी है। अगर वीकेंड घर बैठकर प्लान कर रहे हैं तो आज ही इन सीरीज को देख डालिए। IMDB की शानदार रेटिंग वाली ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएंगी। 

Usha ShrivasApr 26, 2026 01:27 pm IST
1/9

नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखिए ये सीरीज

नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखिए अब तक की शानदार वेब सीरीज। सस्पेंस, क्राइम, साइंस फिक्शन और हॉरर से भरी ये सीरीज आपको सीट से उठने नहीं देंगी। IMDB पर मिली है शानदार रेटिंग।

2/9

La Brea

अगर आपको लॉस्ट टेररानोवा जैसे वेब सीरीज पसंद आई थीं तो La Brea आपके लिए ही बनी है। इस सीरीज में शहर के बीच बड़ा गड्ढा हो जाता है और कुछ लोग इस गड्ढे में गिरने के बाद 10 हजार साल पीछे चले जाते हैं। कहानी आपको हिलने भी नहीं देगी IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली हुई है।

3/9

Girl From Nowhere

अगर आपको क्राइम सीरीज पसंद है तो Girl From Nowhere आपको पसंद आएगी। इस सीरीज में एक लड़की के बदले की कहानी दिखाई गई है जो अपने उन टीचर और बुली करने वाले स्टूडेंट्स से बदला लेती है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में ये सीरीज देखी जा सकती है। IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली हुई है।

4/9

क्रुक्स

नेटफ्लिक्स पर एक क्रुक्स नाम की वेब सीरीज हैं जिसे बेस्ट क्राइम थ्रिलर माना गया है। एक बड़े गैंगस्टर का कॉइन चोरी हो गया है। इस सीरीज में जो ट्विस्ट और टर्न आते हैं वो दिमाग हिला देंगे। IMDb पर 7 की रेटिंग मिली हुई है।

5/9

If Wishes Could Kill

नेटफ्लिक्स पर If Wishes Could Kill नाम की एक वेब सीरीज है जिसकी कहानी स्कूल के स्टूडेंट पर बेस्ड है। सीरीज में एक एप दिखाया गया है जो स्टूडेंट की इच्छा पूरी करता है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है। इस सीरीज को IMDb पर 7.1की रेटिंग मिली हुई है।

6/9

The Bastard Son &amp; The Devil Himself

The Bastard Son & The Devil Himself नाम की एक एक्शन फैंटसी थ्रिलर वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज में 17 साल का होते ही एक स्पेशल पावर मिलती है। इस सीरीज को IMDb 7.5 की रेटिंग मिली है।

7/9

Radioactive Emergency

Radioactive Emergency नाम की वेब सीरीज महामारी पर बेस्ड है। कैसे एक छोटी सी गलती पूरे शहर को जोखिम में डाल देती है। इस सीरीज को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है।

8/9

Something Very Bad is Going To Happen

बिना किसी भूतप्रेत, आत्मा के ये फिल्म इतना डराती है कि आपको रूह भी कांपने लगेगी। सीरीज के हर सीन में आपको लगेगा कि कुछ होने वाला है। लेकिन अंत तक ये सीरीज आपको सीट से बांधे रखेगी। IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली हुई है।

9/9

Detective Hole

क्राइम, थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी वेब सीरीज Detective Hole दिमाग के तार खोल देगी। इस सीरीज में किलर को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सीरीज का हर किरदार किलर लगता है। IMDb 7.8 की रेटिंग मिली हुई है।

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