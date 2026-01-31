Netflix: रॉमकॉम से लेकर कोर्ट रूम ड्रामा तक…नेटफ्लिक्स ने जारी की ग्रेटेस्ट वॉचलिस्ट

नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पर 'ग्रेटेस्ट वॉचलिस्ट' जारी की है। इस लिस्ट में 9 आइकॉनिक फिल्मों के नाम बताए हैं। अगर आपने अभी तक ये फिल्में नहीं देखी हैं तो इस वीकेंड पर देख डालिए।
इस पोस्ट में नेटफ्लिक्स ने सबसे पहले ग्रेटेस्ट सीक्वल फिल्म बताई है। फिल्म का नाम है पुष्पा 2। पुष्पा 2: द रूल 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है।
ग्रेटेस्ट पीरियड ड्रामा में नेटफ्लिक्स ने तमिल हॉरर फिल्म कांथा का नाम दिया है। फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।
नेटफ्लिक्स के मुताबिक ग्रेटेस्ट रॉमकॉम अंते सुंदरानिकी है। फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।
अगर आपको ग्रेटेस्ट सिनेमेटोग्राफी वाली फिल्म देखनी है तो मलयालम भाषा की फिल्म ईको देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।
अगर आपको कमिंग ऑफ ऐज फिल्म देखनी है तो आप तेलुगु भाषा की MAD देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
अगर आप शानदार एक्शन थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं तो आप तेलुगु भाषा की फिल्म दे कॉल हिम ओजी देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6 है।
नेटफ्लिक्स की ग्रेटेस्ट कोर्टरूम ड्रामा में फिल्म कोर्ट स्टेट वर्सेज अ नोबडी है। यह एक तेलुगु भाषा की फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।
ग्रेटेस्ट फैन सर्विस में गुड बैड अगली फिल्म का नाम है। यह एक तमिल भाषा की फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 है।
ग्रेटेस्टे मेंशंड में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म है। फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.7 है।