Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनNetflix: रॉमकॉम से लेकर कोर्ट रूम ड्रामा तक…नेटफ्लिक्स ने जारी की ग्रेटेस्ट वॉचलिस्ट

Netflix: रॉमकॉम से लेकर कोर्ट रूम ड्रामा तक…नेटफ्लिक्स ने जारी की ग्रेटेस्ट वॉचलिस्ट

Netflix Must Watch: नेटफ्लिक्स पर बेहतरीन फिल्में और सीरीज मौजूद हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पर 9 ग्रेटेस्ट फिल्मों की लिस्ट जारी की है। अगर आपने अभी तक ये फिल्में नहीं देखी हैं तो इस वीकेंड पर जरूर देख डालें। 

Harshita PandeyJan 31, 2026 08:49 pm IST
1/10

नेटफ्लिक्स मस्ट वॉच

नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पर 'ग्रेटेस्ट वॉचलिस्ट' जारी की है। इस लिस्ट में 9 आइकॉनिक फिल्मों के नाम बताए हैं। अगर आपने अभी तक ये फिल्में नहीं देखी हैं तो इस वीकेंड पर देख डालिए।

2/10

ग्रेटेस्ट सीक्वल

इस पोस्ट में नेटफ्लिक्स ने सबसे पहले ग्रेटेस्ट सीक्वल फिल्म बताई है। फिल्म का नाम है पुष्पा 2। पुष्पा 2: द रूल 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है।

3/10

ग्रेटेस्ट पीरियड पीस

ग्रेटेस्ट पीरियड ड्रामा में नेटफ्लिक्स ने तमिल हॉरर फिल्म कांथा का नाम दिया है। फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।

4/10

ग्रेटेस्ट रॉमकॉम

नेटफ्लिक्स के मुताबिक ग्रेटेस्ट रॉमकॉम अंते सुंदरानिकी है। फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।

5/10

ग्रेटेस्ट सिनेमेटोग्राफी

अगर आपको ग्रेटेस्ट सिनेमेटोग्राफी वाली फिल्म देखनी है तो मलयालम भाषा की फिल्म ईको देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।

6/10

ग्रेटेस्ट कमिंग ऑफ ऐज

अगर आपको कमिंग ऑफ ऐज फिल्म देखनी है तो आप तेलुगु भाषा की MAD देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।

7/10

ग्रेटेस्ट एक्शन थ्रिलर

अगर आप शानदार एक्शन थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं तो आप तेलुगु भाषा की फिल्म दे कॉल हिम ओजी देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6 है।

8/10

ग्रेटेस्ट कोर्टरूम ड्रामा

नेटफ्लिक्स की ग्रेटेस्ट कोर्टरूम ड्रामा में फिल्म कोर्ट स्टेट वर्सेज अ नोबडी है। यह एक तेलुगु भाषा की फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।

9/10

ग्रेटेस्ट फैन सर्विस

ग्रेटेस्ट फैन सर्विस में गुड बैड अगली फिल्म का नाम है। यह एक तमिल भाषा की फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 है।

10/10

ग्रेटेस्ट मेंशंड

ग्रेटेस्टे मेंशंड में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म है। फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.7 है।

Netflix