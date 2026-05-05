नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है साउथ फिल्म बाइकर, जानिए क्या है फिल्म की कहानी

स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बाइकर

इंडियन सिनेमा में कई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनाई गई है। लेकिन हर फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। अब बाइकर आई है। ये फिल्म दूसरी स्पोर्ट्स फिल्म से थोड़ी अलग है लेकिन फील वही है। अगर इसे सिर्फ फिल्म समझने की गलती कर रहे तो तो बता दूं ये फिल्म बाइक रेसिंग से ज्यादा एक प्रेम कहानी की बात करती है। IMDb पर इस फिल्म को 6.6 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी असली घटना पर आधारित बताई गई है।