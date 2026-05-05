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नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है साउथ फिल्म बाइकर, जानिए क्या है फिल्म की कहानी

नेटफ्लिक्स पर एक तेलुगू फिल्म आई है बाइकर जो आते ही ट्रेंड कर रही है। रिलीज़ होने के बाद से लेकर अभी तक इस फिल्म को लाखों लोग देख चुके हैं। आखिर क्या है इस फिल्म की कहानी में जो ये फिल्म पूरे देश में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लिस्ट में शामिल हो गई है। जानिए इस फिल्म की कहानी के बारे में। 

Usha ShrivasMay 05, 2026 04:46 pm IST
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स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बाइकर

इंडियन सिनेमा में कई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनाई गई है। लेकिन हर फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। अब बाइकर आई है। ये फिल्म दूसरी स्पोर्ट्स फिल्म से थोड़ी अलग है लेकिन फील वही है। अगर इसे सिर्फ फिल्म समझने की गलती कर रहे तो तो बता दूं ये फिल्म बाइक रेसिंग से ज्यादा एक प्रेम कहानी की बात करती है। IMDb पर इस फिल्म को 6.6 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी असली घटना पर आधारित बताई गई है।

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फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी एक पिता से शुरू होती है जो एक बाइक रेसर होता है। उसका सपना होता है कि वो जीत जाए।लेकिन वो रेस हार जाता है। इसके बाद वो बाइकर अपने बेटे को बाइक रेसिंग के लिए तैयार करता है।

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बाइक रेसिंग

सुनील नारायण बेटे विकास यानी विकी को बाइक रेसिंग के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन विकी बीच में ही सब छोड़ कर चला जाता है। इससे पिता का दिल टूट जाता है।

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पिता की ट्रेनिंग

लेकिन बाद में उसकी लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है। इसी से उसे एहसास होता है और वो अपने पिता के पास वापस लौटता है। वो फिर से रेस के लिए बाइक रेसिंग की तैयारी करता है।

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बाइक रेसिंग

फिल्म में एक सवाल उठाया जाता है कि आखिर भारत में क्यों बाइक रेसिंग को क्रिकेट जीतन बड़ा खेल नहीं समझा जाता। उसका जवाब मिलता है क्योंकि यहां कोई चैंपियन नहीं है। और विकी वो चैंपियन बनना चाहता है।

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रेस

एक दिल को हिला देने वाली रेस होती है। दो बाइकर आमने सामने होते हैं। रेसिंग के दौरान बाइक में आग लग जाती है। लेकिन बाइकर ब्रेक नहीं लगाता। ये रेस जीतने का जूनुन है जो आपको तगड़ा थ्रिल देते हैं। फिर एक एक्सीडेंट के बाद फिल्म की कहानी बदल जाती है।

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अनन्या की एंट्री

कहानी में विकी की लाइफ में अनन्या की एंट्री होती है। दोनों में प्यार होता है और फिर शादी हो जाती है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं दिखता। परिवार में टेंशन दिखाई जाती है। इमोशनल ड्रामा होता है। तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं बल्कि इमोशनल पारिवारिक ड्रामा बन जाती है।

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&nbsp;क्लाइमेक्स

फिल्म एक अंत में एक क्लाइमेक्स है जो खूब एंटरटेन करता है। लेकिन ये फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है। ऐसा ही कुछ करीब 20 साल पहले आई फिल्म ता रा रम पम में दिख में दिखाया गया है। फील गुड सिनेमा देखने का मन हो तो एक बार इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है।

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