Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज, 9.5 है इसकी IMDb रेटिंग, एंडिंग भी है परफेक्ट

Netflix Best Series: आइए आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी सीरीज के बारे में बताते हैं जिसमें न के बराबर कमियां हैं। इसकी एंडिंग इतनी परफेक्ट है कि आपका दिल खुश हो जाएगा।

Vartika TolaniApr 22, 2026 02:02 pm IST
1/7

नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज

नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक माना जाता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.5 है।

2/7

इतनी फेमस क्यों है ये सीरीज?

इस सीरीज का नाम 'ब्रेकिंग बैड' है। इस शो की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है। इस सीरीज में एक टीचर को कैंसर की बीमारी हो जाती है। ऐसे में वो अपने परिवार की मदद करने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ता है और धीरे-धीरे सत्ता के जाल में फसता चला जाता है।

3/7

लाजवाब एक्टिंग

सीरीज में ब्रायन क्रैंस्टन और आरोन पॉल हैं। ब्रायन ने वॉल्टर व्हाइट के किरदार में जान फूंक दी है। एक कमजोर बेबस पिता से एक खूंखार हाइजेनबर्ग बनने का सफर उन्होंने बखूबी दिखाया है। वहीं आरोन पॉल का किरदार जेसी पिंकमैन इस शो की आत्मा है। वॉल्ट और जेसी की केमिस्ट्री पूरी सीरीज की जान है।

4/7

सस्पेंस और कहानी की रफ्तार

इस सीरीज की राइटिंग बहुत गजब है। इस सीरीज में ऐसा एक भी सीन नहीं है जिसका कोई मतलब न हो। यह शो आपको अंत तक कुर्सी से बांधकर रखता है क्योंकि इसमें कमियां न के बराबर हैं। इसमें ऐसे पल भी आते हैं जहां आप सांस लेना भूल जाएंगे। शो का सस्पेंस धीरे-धीरे बढ़ता है और जब धमाका होता है, तो वह देखने लायक होता है।

5/7

ये चीज भी है कमाल

शो में रंगों का बहुत सोच-समझकर इस्तेमाल किया गया है। किरदारों के कपड़ों के रंग उनकी मानसिक स्थिति दर्शाते हैं। इसके अनोखे कैमरा शॉट्स इसे आम सीरीज से बहुत अलग बनाते हैं।

6/7

एक परफेक्ट एंडिंग

जहां गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे बड़े शोज अपने आखिरी सीजन में लड़खड़ा गए, वहीं ब्रेकिंग बैड का अंत टेलीविजन इतिहास के सबसे बेहतरीन अंत में से एक माना जाता है।

7/7

5 सीजन में खत्म हुई है कहानी

इस सीरीज के 5 सीजन और 62 एपिसोड्स हैं। पहले सीजन में सात, दूसरे सीजन में 13, तीसरे में 13, चौथे में 13, पांचवें के पार्ट 1 में 16 और पांचवें के पार्ट 2 में 8 एपिसोड्स हैं।

Netflix OTT
Hindi Newsफोटोमनोरंजननेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज, 9.5 है इसकी IMDb रेटिंग, एंडिंग भी है परफेक्ट