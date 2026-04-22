नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज, 9.5 है इसकी IMDb रेटिंग, एंडिंग भी है परफेक्ट

नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक माना जाता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.5 है।
इस सीरीज का नाम 'ब्रेकिंग बैड' है। इस शो की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है। इस सीरीज में एक टीचर को कैंसर की बीमारी हो जाती है। ऐसे में वो अपने परिवार की मदद करने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ता है और धीरे-धीरे सत्ता के जाल में फसता चला जाता है।
सीरीज में ब्रायन क्रैंस्टन और आरोन पॉल हैं। ब्रायन ने वॉल्टर व्हाइट के किरदार में जान फूंक दी है। एक कमजोर बेबस पिता से एक खूंखार हाइजेनबर्ग बनने का सफर उन्होंने बखूबी दिखाया है। वहीं आरोन पॉल का किरदार जेसी पिंकमैन इस शो की आत्मा है। वॉल्ट और जेसी की केमिस्ट्री पूरी सीरीज की जान है।
इस सीरीज की राइटिंग बहुत गजब है। इस सीरीज में ऐसा एक भी सीन नहीं है जिसका कोई मतलब न हो। यह शो आपको अंत तक कुर्सी से बांधकर रखता है क्योंकि इसमें कमियां न के बराबर हैं। इसमें ऐसे पल भी आते हैं जहां आप सांस लेना भूल जाएंगे। शो का सस्पेंस धीरे-धीरे बढ़ता है और जब धमाका होता है, तो वह देखने लायक होता है।
शो में रंगों का बहुत सोच-समझकर इस्तेमाल किया गया है। किरदारों के कपड़ों के रंग उनकी मानसिक स्थिति दर्शाते हैं। इसके अनोखे कैमरा शॉट्स इसे आम सीरीज से बहुत अलग बनाते हैं।
जहां गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे बड़े शोज अपने आखिरी सीजन में लड़खड़ा गए, वहीं ब्रेकिंग बैड का अंत टेलीविजन इतिहास के सबसे बेहतरीन अंत में से एक माना जाता है।
इस सीरीज के 5 सीजन और 62 एपिसोड्स हैं। पहले सीजन में सात, दूसरे सीजन में 13, तीसरे में 13, चौथे में 13, पांचवें के पार्ट 1 में 16 और पांचवें के पार्ट 2 में 8 एपिसोड्स हैं।