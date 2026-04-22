नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज, 9.5 है इसकी IMDb रेटिंग, एंडिंग भी है परफेक्ट

सस्पेंस और कहानी की रफ्तार

इस सीरीज की राइटिंग बहुत गजब है। इस सीरीज में ऐसा एक भी सीन नहीं है जिसका कोई मतलब न हो। यह शो आपको अंत तक कुर्सी से बांधकर रखता है क्योंकि इसमें कमियां न के बराबर हैं। इसमें ऐसे पल भी आते हैं जहां आप सांस लेना भूल जाएंगे। शो का सस्पेंस धीरे-धीरे बढ़ता है और जब धमाका होता है, तो वह देखने लायक होता है।