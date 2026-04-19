Netflix Suggestion: सर्वाइवल ड्रामा के हैं शौकीन? जरूर देखें नेटफ्लिक्स पर ये 7 फिल्में

बर्ड बॉक्स

बर्ड बॉक्स एक ऐसी सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ अदृश्य शक्तियां पूरे शहर को तबाह कर देती हैं। ये शक्तियां लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे में एक मां को अपने बच्चों के साथ सर्वाइव करना है। फिल्म साल 2018 में आई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।