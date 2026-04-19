Netflix Suggestion: सर्वाइवल ड्रामा के हैं शौकीन? जरूर देखें नेटफ्लिक्स पर ये 7 फिल्में

क्या आपको सर्वाइवल ड्रामा फिल्में पसंद हैं? वो फिल्में जिसमें फिल्म के किरदार विपरीत परिस्थतियों से लड़कर खुद को बचाए रखने की कोशिश करते हैं। अगर हां, तो नेटफ्लिक्स ने आपके लिए ही कुछ बेहतरीन सर्वाइवल ड्रामा फिल्मों के नाम सजेस्ट किए हैं। यहां देखें उन 7 फिल्मों का नाम।
क्या हो अगर आप खतरनाक मगरमच्छों के बीच एक खाली पूल में फंस जाएं? तू या मैं इसी डर को दिखाती है। तू या मैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।
बर्ड बॉक्स एक ऐसी सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ अदृश्य शक्तियां पूरे शहर को तबाह कर देती हैं। ये शक्तियां लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे में एक मां को अपने बच्चों के साथ सर्वाइव करना है। फिल्म साल 2018 में आई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।
पैरिस की सीन नदी में एक बड़ी शार्क के आ जाने से अफरा-तफरी मच जाती है। ऐसे में पूरे पैरिस को खून खराबे से बचाने की जिम्मेदारी एक साइंटिस्ट को दी जाती है। फिल्म 2024 में आई थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.2 है।
एक प्रेग्नेंट महिला एक कंटेनर बॉक्स में फंस जाती है। वो कंटेनर एक तूफान की वजह से समुद्र में बहता चला जाता है। ऐसे में महिला के सामने चुनौती है कि कैसे खुद को उस कंटेनर में सुरक्षित रखे। फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है।
2005 में आई बॉलीवुड फिल्म काल एक हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म में कुछ दोस्त एक जंगल में फंस जाते हैं जहां एक-एक करके उनकी मौत होने लगती है। बचे हुए दोस्तों के सामने खुद को जंगल से बाहर निकालने की चुनौती होती है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.8 है।
जाह्नवी कपूर की ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। एक लड़की गलती से फ्रीजर में बंद हो जाती है। रातभर में उसकी हालत खराब होने लगती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।
1993 की इस सर्वाइवल ड्रामा फिल्म में कुछ एक्सपर्ट क्लोन डायनासोर पार्क में फंस जाते हैं। इस दौरान कुछ ऐसा होता है कि सभी डायनासोर बहुत हिंसक हो जाते हैं। उन एक्सपर्ट्स की जान खतरे में पड़ जाती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।