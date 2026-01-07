नेटफ्लिक्स की ये 7 साइंस फिक्शन सीरीज हैं मस्ट वॉच, 7.3 से कम नहीं किसी की भी IMDb रेटिंग

साइंस फिक्शन शोज

नेटफ्लिक्स के मोस्ट पॉपुलर साइंस फिक्शन शो स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले सीजन रिलीज हो चुका है। अगर आपने ये सीजन देख लिया है और सोच रहे हैं कि अब और क्या देख सकते हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर मौजूद 7 ऐसे साइंस फिक्शन शोज के बारे में बता रहे हैं जो मस्ट वॉच है। अगर आपने ये शोज अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए।