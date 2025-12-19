Netflix 2026 Release: नेटफ्लिक्स पर अगले साल मचेगी धूम, यह फिल्म-सीरीज होगी रिलीज

अधूरे हम अधूरे तुम

जाने तू या जाने ना स्टारर इमरान खान जल्द ही कमबैक करने वाले हैं। वह फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम में नजर आने वाले हैं जिसमें उनके साथ भूमि पेडनेकर होंगी। फिल्म नेटफ्लिक्स पर अगले साल रिलीज होगी। हालांकि डेट को लेकर अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है।