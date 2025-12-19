Netflix 2026 Release: नेटफ्लिक्स पर अगले साल मचेगी धूम, यह फिल्म-सीरीज होगी रिलीज

नेटफ्लिक्स पर इस साल कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं और कुछ काफी हिट रही हैं। अब अगले साल भी कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं जिनके बारे में आपको बताते हैं।
जाने तू या जाने ना स्टारर इमरान खान जल्द ही कमबैक करने वाले हैं। वह फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम में नजर आने वाले हैं जिसमें उनके साथ भूमि पेडनेकर होंगी। फिल्म नेटफ्लिक्स पर अगले साल रिलीज होगी। हालांकि डेट को लेकर अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है।
नेटफ्लिक्स की पॉपुलर राइटर कनिका ढिल्लों, तापसी पन्नू के साथ फिल्म गांधारी लेकर आ रही हैं। यह एक एक्शन फिल्म होगी जिसकी शूटिंग इसी साल मार्च 2025 में हुई।
इक्का के जरिए सनी देओल ओटीटी डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म में उनके साथ अक्षय खन्ना होंगे। फिल्म को सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है।
लस्ट स्टोरीज का तीसरा सीजन आएगा वो भी नए डायरेक्टर्स के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रमदित्य मोटवाने, किरण राव और शकुन बत्रा अपनी-अपनी स्टोरीज लेकर आएंगे।
डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणा एक फैमिली ड्रामा फिल्म लेकर आ रहे हैं मां-बहन जिसमें माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मां-बेटी का किदार निभाएंगी।
राजकुमार राव की फिल्म आएगी टोस्टर जिसके जरिए एक्टर बतौर प्रोड्यूसर भी डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म में राजकुमार, सान्या मल्होत्रा और सीमा पाहवा होंगे।
इसके अलावा सैफ अली खान, दीपक डोबरियाल और प्रतीक गांधी की फिल्म भी आ रही है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हालांकि इसके नाम की अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है।