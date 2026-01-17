यामी गौतम की हक को पीछे छोड़ ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, आज ट्रेंड कर रही हैं 10 फिल्में

हक

शाह बानो केस पर आधारित फिल्म हक इस समय चर्चाओं में बनी हुई है। कुछ समय पहले ही फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई और छा गई है। यामी गौतम और इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस तारीफें बटोर रही है। हालांकि, आज ये फिल्म अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म से पिछड़ गई और नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।