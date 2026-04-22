नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली 10 शानदार वेब सीरीज, IMDb रेटिंग उड़ा देगी होश, एक को मिली 9.5

ब्रेकिंग बैड

ब्रेकिंग बैड इंग्लिश सीरीज है जिसके टोटल 5 सीजन आए हैं जिसके हिंदी डब वर्जन को पसंद किया गया। इसे क्राइम ड्रामा सीरीज का किंग कहा जाता है। इसका आखिरी सीजन जबरदस्त रहा है। इसे IMDb पर सबसे ज्यादा 9.5 की रेटिंग मिली हुई है।