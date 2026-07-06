नीलम कोठारी का घर अंदर से दिखता है होटल जैसा, फराह खान के साथ निकला फैमिली कनेक्शन

बालकनी एरिया

ये नीलम के घर का सबसे खास हिस्सा है। एक्ट्रेस ने अपने घर की बालकनी को ऐसे एक रूम की तरह बदल लिया है। यहां वाइट सोफा रखा है। खिड़की से ताजा हवा के साथ एक्ट्रेस अपना चाय टाइम एन्जॉय करती हैं।