नीलम कोठारी का घर अंदर से दिखता है होटल जैसा, फराह खान के साथ निकला फैमिली कनेक्शन

फराह खान ने हाल में अपने नए वीडियो में एक्ट्रेस नीलम कोठारी का घर का टूर दिया है। इस घर को नीलम ने खुद सजाया है। देखिए तस्वीरें-
नीलम कोठारी के घर का लिविंग एरिया कुछ ऐसा दिखता है। घर के इस हिस्से को एक्ट्रेस ने ऑफ वाइट सोफा और कुछ डेकोरेटिव आइटम से सजाया हुआ है।
ये नीलम के घर का सबसे खास हिस्सा है। एक्ट्रेस ने अपने घर की बालकनी को ऐसे एक रूम की तरह बदल लिया है। यहां वाइट सोफा रखा है। खिड़की से ताजा हवा के साथ एक्ट्रेस अपना चाय टाइम एन्जॉय करती हैं।
नीलम ने बताया ये छोटा सा कमरा कभी बेडरूम हुआ करता था। लेकिन उन्होंने यहां बैठने का बंदोबस्त किया और इसे टीवी रूम बना दिया। अब ये सोनी परिवार का टीवी रूम है।
ये एक खूबसूरत सा डाइनिंग एरिया है। यहां पूरा परिवार एक साथ अपना मील टाइम एन्जॉय करता है।ये किसी फाइव स्टार होटल जैसे फील दे रहा है।
ये नीलम का नहीं बल्कि ऊपर वाले फ्लोर पर रह रहे उनकी मां का घर है। नीलम और फराह खान ने मम्मी के घर पर गुजराती दाल बनाई थी।
यहां फराह खान ने बताया कि नीलम उनके फैमिली रिश्ते में हैं। उनकी मामी नीलम की मौसी लगती है। नीलम ने बताया कि जब वो भारत आई थी तो फराह ने ही उन्हें माइकल जैक्सन के डांस मूव्स सिखाए थे।