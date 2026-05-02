'10 साल तक खुद को मानता रहा मनहूस, सड़कों पर रोया', बॉलीवुड एक्टर ने याद की अपनी जर्नी

बड़ा मौका हाथ से निकल जाता था

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, "मैंने अपनी वो मेंटल स्टेट देखी है जहां मैं खुद पर शक करने लगा था, खुद को अनफिट मानता था। ऐसा लगता है कि आपका बैडलक चल रहा है- हर मौका हाथ से निकल जाता है। 10 साल तक, मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं मनहूस हूं। जब भी कोई बड़ा मौका आया, वो अचानक मेरे हाथ से निकल जाता था।"