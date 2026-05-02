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'10 साल तक खुद को मानता रहा मनहूस, सड़कों पर रोया', बॉलीवुड एक्टर ने याद की अपनी जर्नी

बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने करियर में काफी स्ट्रगल के बाद एक मुकाम हासिल किया है। आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे ही सफल एक्टर के बारे में जो 10 साल तक अपने आपको मनहूस मानता रहा।

Harshita PandeyMay 02, 2026 06:42 pm IST
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10 साल तक खुद को मनहूस मानता रहा एक्टर

आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करने के लिए काफी स्ट्रगल देखा। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो 10 साल तक खुद को मनहूस मानता रहा।

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नवाजुद्दीन सिद्दीकी

साल 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से इस एक्टर को पहचान मिली। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

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नवाजुद्दीन ने याद की अपनी जर्नी

रेडियो नशा के साथ खास बातचीत में नवाजुद्दीन ने अपनी जर्नी को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे वो 10 साल तक खुद को मनहूस मानते रहे।

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खुद पर शक होने लगता है

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, "शुरुआत में आप बहुत कॉन्फिडेंट और जोश से भरे होते हैं। पर धीरे-धीरे लगातार स्ट्रगल्स की वजह से आपका कॉन्फिडेंस गायब होता जाता है। आपको खुद पर शक होने लगता है कि आपने जो सीखा है वो गलत है, इसी वजह से आपको काम नहीं मिल रहा है।"

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बड़ा मौका हाथ से निकल जाता था

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, "मैंने अपनी वो मेंटल स्टेट देखी है जहां मैं खुद पर शक करने लगा था, खुद को अनफिट मानता था। ऐसा लगता है कि आपका बैडलक चल रहा है- हर मौका हाथ से निकल जाता है। 10 साल तक, मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं मनहूस हूं। जब भी कोई बड़ा मौका आया, वो अचानक मेरे हाथ से निकल जाता था।"

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सड़कों पर रोए नवाजुद्दीन सिद्दीकी

नवाजुद्दीन ने कहा, "मैं अपने भाइयों और दोस्तों को बताता था कि मुझे फिल्म में काम मिल गया है, लेकिन जब शूट की डेट्स आती थीं, तो मुझे निकाल दिया जाता था, कभी-कभी तो बिना मुझे बताए। बहुत बार सड़क के बीच मुझे रोने का मन हुआ, और मैं रोया भी, इस चीज का ध्यान रखते हुए कि कोई देख तो नहीं रहा है।"

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तेज-तेज से डायलॉग्स बोलते थे नवाजुद्दीन

नवाजुद्दीन ने बताया कि अपने बुरे दौर में भी वो एक्टिंग को लेकर बहुत डूबे थे। कई बार वो सड़क पर चलते हुए तेज-तेज से डायलॉग्स बोलते थे, लोग उन्हें घूरते थे और सोचते थे कि मैं पागल हो गया हूं।

Nawazuddin Siddiqui
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