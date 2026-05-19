नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इन 8 फिल्मों को देख फटी रह गई थीं विदेशियों की आंखें, कान में मचाया था तहलका

मंटो (Manto - 2018)

मशहूर लेखिका और डायरेक्टर नंदिता दास की इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौर के सबसे बेबाक और विवादित लेखक सआदत हसन मंटो का किरदार निभाया था। मंटो के सजीले, गंभीर और बागी अंदाज को नवाज ने इतनी शिद्दत से पर्दे पर उतारा कि ऐसा लगा मानो मंटो खुद जिंदा हो गए हों। इस फिल्म को कान के बेहद प्रतिष्ठित 'अन सर्न रिगार्ड' (Un Certain Regard) सेक्शन में आधिकारिक रूप से चुना गया था, और जब नवाज इसके लिए रेड कार्पेट पर उतरे तो उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं। इस शानदार बायोग्राफी की IMDb रेटिंग 7.3/10 है और इसे आप Netflix पर देख सकते हैं।