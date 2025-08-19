Navjot Singh Sidhu To Kapil Dev There Were 8 Cricketers In Salman Khan This Movie Which Was Blockbuster नवजोत सिंह सिद्धू से कपिल देव तक, सलमान खान की इस फिल्म में थे 8 क्रिकेटर्स, ब्लॉकबस्टर थी मूवी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजननवजोत सिंह सिद्धू से कपिल देव तक, सलमान खान की इस फिल्म में थे 8 क्रिकेटर्स, ब्लॉकबस्टर थी मूवी

नवजोत सिंह सिद्धू से कपिल देव तक, सलमान खान की इस फिल्म में थे 8 क्रिकेटर्स, ब्लॉकबस्टर थी मूवी

आज हम आपको सलमान खान की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसके क्लाइमेक्स में ना सिर्फ 1 या 2 बल्कि 8 क्रिकेटर्स नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म ब्लॉकबस्टर भी थी।

Sushmeeta SemwalTue, 19 Aug 2025 06:21 PM
1/9

सलमान खान की फिल्म

सलमान खान की एक फिल्म के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसमें ना सिर्फ 1 या 2 बल्कि 8 क्रिकेटर्स नजर आए थे और यह कोई क्रिकेट फिल्म नहीं थी।

2/9

मुझसे शादी करोगी

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है मुझसे शादी करोगी। इस फिल्म में सलमान के अलावा अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा भी अहम किरदार में थे।

3/9

8 क्रिकेटर्स आए नजर

फिल्म के क्लाइमेक्स में कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, पार्थिव पटेल, हरभजन सिंह, जवागल श्रीनाथ और आशीष नेहरा जैसे क्रिकेटर दिखाई दिए थे।

4/9

सलमान का टॉवर डांस हुआ था वायरल

वैसे बता दें कि इस फिल्म से सलमान का जीने के हैं चार दिन गाने से टॉवल डांस काफी पॉपुलर हुआ था।

5/9

सलमान की अक्षय-प्रियंका संग पहली फिल्म

इस फिल्म के जरिए सलमान ने पहली बार अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया था।

6/9

फिल्म ने की थी अच्छी कमाई

मुझसे शादी करोगी सुपरहिट थी और साल 2004 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।

7/9

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 39.47 करोड़ की कमाई की थी।

8/9

पहले इस एक्ट्रेस को हुआ था रोल ऑफर

वैसे खबर ऐसी भी आई थीं कि इस फिल्म के लिए पहले सेलिना जेटली को ऑफर दिया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर प्रियंका फिल्म में आईं।

9/9

प्रियंका की सक्सेसफुल फिल्म

रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी साल प्रियंका की 3 फिल्में और रिलीज हुई थीं, लेकिन वो फ्लॉप साबित हुई थीं।

Priyanka Chopra Salman Khan