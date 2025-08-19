नवजोत सिंह सिद्धू से कपिल देव तक, सलमान खान की इस फिल्म में थे 8 क्रिकेटर्स, ब्लॉकबस्टर थी मूवी

सलमान खान की एक फिल्म के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसमें ना सिर्फ 1 या 2 बल्कि 8 क्रिकेटर्स नजर आए थे और यह कोई क्रिकेट फिल्म नहीं थी।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है मुझसे शादी करोगी। इस फिल्म में सलमान के अलावा अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा भी अहम किरदार में थे।
फिल्म के क्लाइमेक्स में कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, पार्थिव पटेल, हरभजन सिंह, जवागल श्रीनाथ और आशीष नेहरा जैसे क्रिकेटर दिखाई दिए थे।
वैसे बता दें कि इस फिल्म से सलमान का जीने के हैं चार दिन गाने से टॉवल डांस काफी पॉपुलर हुआ था।
इस फिल्म के जरिए सलमान ने पहली बार अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया था।
मुझसे शादी करोगी सुपरहिट थी और साल 2004 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 39.47 करोड़ की कमाई की थी।
वैसे खबर ऐसी भी आई थीं कि इस फिल्म के लिए पहले सेलिना जेटली को ऑफर दिया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर प्रियंका फिल्म में आईं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी साल प्रियंका की 3 फिल्में और रिलीज हुई थीं, लेकिन वो फ्लॉप साबित हुई थीं।