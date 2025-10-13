नेशनल अवॉर्ड विनर इस एक्टर के परदादा को आजादी की जंग में दे दी गई थी फांसी, पेट भरने के लिए खुद बेचा चाय

चाय और लॉटरी की टिकट बेची

अन्नु कपूर ने इतनी गरीबी देखी कि चाय और लॉटरी की टिकट बेचनी पड़ी। लेकिन आज अपनी मेहनत से उन्होंने वो सब हासिल किया, जिसे वो डिजर्व करते थे। बता दें कि अन्नू कपूर का असली नाम अनिल कपूर था, पर फिल्मों में आने के बाद नाम बदल उन्होंने अपना नाम बदल लिया क्योंकि पहले से ही अनिल कपूर नाम के स्टार थे।