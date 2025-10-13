नेशनल अवॉर्ड विनर इस एक्टर के परदादा को आजादी की जंग में दे दी गई थी फांसी, पेट भरने के लिए खुद बेचा चाय

आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे दिग्गज एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने न सिर्फ इंडस्ट्री में अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई, बल्कि उनके परदादा एक क्रांतिकारी थे, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में फांसी दे दी गई थी।
अगर आप इन्हें पहचान पाए तो बता दें ये कोई और नहीं, बल्कि एक्टर अन्नू कपूर हैं। अन्नू अपनी दमदार एक्टिंग के साथ अपनी शानदार एंकरिंग के लिए भी जाने जाते हैं।
अपने करियर में अन्नू ने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। यही नहीं अन्नू अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। आज वो जिस शिखर पर हैं, यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है।
अन्नु कपूर ने इतनी गरीबी देखी कि चाय और लॉटरी की टिकट बेचनी पड़ी। लेकिन आज अपनी मेहनत से उन्होंने वो सब हासिल किया, जिसे वो डिजर्व करते थे। बता दें कि अन्नू कपूर का असली नाम अनिल कपूर था, पर फिल्मों में आने के बाद नाम बदल उन्होंने अपना नाम बदल लिया क्योंकि पहले से ही अनिल कपूर नाम के स्टार थे।
अन्नू कपूर साल 1956 में पैदा हुए और 1982 में मुंबई आए थे। उनके पिता पंजाबी थे और मां बंगाली ब्राह्मण और उर्दू की विद्वान थीं। अन्नू कपूर के पिता की एक पारसी थिएटर कंपनी थी, जबकि मां उर्दू की टीचर और क्लासिकल सिंगिंग में पारंगत थीं।
आपको ये जानकार हैरानी होगी कि अन्नू कपूर के दादा कृपा राम कपूर ब्रिटिश सेना में डॉक्टर थे और उनके परदादा लाला गंगा राम कपूर एक क्रांतिकारी थे। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी दे दी गई थी। ये बात अन्नू ने 'टीवी9 भारतवर्ष' को दिए इंटरव्यू में बताया था।
अन्नू ने अपने पिता के कहने पर पहले उनकी थिएटर कंपनी जॉइन की और फिर नेशनल स्कूल ड्रामा से जुड़ गए। वो मिस्टर इंडिया, तेजाब, चालबाज, विक्की डोनर, जॉली एलएलबी 2, चेहरे, ड्रीम गर्ल 2, और खुदा हाफिज, उत्सव, रेनकोट, ऐतराज, और 7 खून माफ जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।