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प्रियंका चहर का घर देख फराह खान को याद आए शाहरुख खान, बेहद खूबसूरत है एक्ट्रेस का आशियाना

Priyanka Chahar Choudhary House: फराह खान अपने लेटेस्ट व्लॉग में टीवी की नागिन प्रियंका चाहर चौधरी के घर पहुंचीं। उन्होंने प्रियंका के घर का टूर भी अपने और उनके फैंस को दिया। 

Harshita PandeyJul 24, 2026 03:43 pm IST
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प्रियंका चहर चौधरी के घर का टूर

कलर्ट टीवी के नागिन 7 में प्रियंका चहर चौधरी ने नागिन का किरदार निभाया था। उनके इस किरदार को काफी पसंद भी किया गया। फैंस के अनुरोध पर अब फराह खान प्रियंका चाहर चौधरी के घर पहुंचीं। उन्होंने उनके घर का टूर भी कराया।

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फराह को याद आया शाहरुख खान का गाना

प्रियंका चाहर चौधरी एक 2+1 घर में रहती हैं। प्रियंका चहर चौधरी का घर काफी सुंदर बना है। उनके हॉल में ग्रीस वाली वाइब है। फराह खान को हाल देखते ही शाहरुख खान की फिल्म चलते-चलते याद आ गई। उनके घर की दीवार पर एक पेंटिंग लगी है। उस पेंटिंग को देख फराह खान ने कहा कि यहीं शाहरुख की चलते-चलते का गाना शूट हुआ था। उसी पेंटिंग वाली दीवार के पास डाइनिंग टेबल रखा है।

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प्रियंका के घर का हॉल

प्रियंका चाहर चौधरी के हॉल में एक बड़ी सी ग्लास विंडो है जिसके बाहर का व्यू उन्हें काफी पसंद है। इसके अलावा हॉल में सोफे हैं और बड़ी सी टीवी लगी है।

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प्रियंका चहर के घर का किचन

प्रियंका के घर का किचन हॉल से ही लगा हुआ है। उनके घर के किचन की थीम ब्लू एंड व्हाइट है। प्रियंका चाहर ने फराह खान के लिए अपने हाथों से चूरमा बनाया और उन्हें खिलाया।

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प्रियंका के घर का गेस्ट रूम

प्रियंका के घर के गेस्ट रूम में एक छोटा बेड है। उस बेड की दीवार पर एक बास्केटबॉल प्लेयर की तस्वीर लगी है। प्रियंका चहर ने बताया कि उनके भाई को बास्केटबॉल का काफी शौक है। इस रूम में उनके भाई और माता रुकती हैं।

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प्रियंका के घर का वैनिटी रूम

प्रियंका के घर में एक छोटा सा कमरा है जिसे उन्होंने अपने वैनिटी रूम की तरह बना दिया है। उस रूम में एक सोफा, एक मिनी बेड दो शीशे और एक अलमारी है।

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फराह खान को दिखाया बैग कलेक्शन

प्रियंका का वैनिटी रूम काफी सुंदर है। उस रूम की थीम पिंक कलर की है। प्रियंका ने बताया कि वो उसी रूम में तैयार होती हैं। प्रियंका ने फराह को अपने बैग्स का कलेक्शन भी दिखाया।

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प्रियंका चहर का बेडरूम

प्रियंका चहर इसके बाद फराह को अपने बेडरूम में ले गईं। प्रियंका के बेडरूम में एक बड़ा सा बेड है। बेड के पास साइड टेबल है।

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बाथरूम में जकूजी

प्रियंका के कमरे से ही लगा उनका बड़ा सा बाथरूम है। प्रियंका इस घर में रेंट पर रहती हैं। प्रियंका के बाथरूम में एक जकूजी भी लगा हुआ है।

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बेडरूम से लगी हुई बालकनी

कमरे से लगी एक छोटी सी बालकनी भी है। प्रियंका ने फैंस को उस बालकनी को भी दिखाया। बालकनी में प्रियंका ने व्हाइट रंग की कुर्सी मेज लगाई हुई है। वहां पर उन्होंने पेड़-पौधों के साथ अपनी बालकनी को सजाया है।

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