प्रियंका चहर का घर देख फराह खान को याद आए शाहरुख खान, बेहद खूबसूरत है एक्ट्रेस का आशियाना

फराह को याद आया शाहरुख खान का गाना

प्रियंका चाहर चौधरी एक 2+1 घर में रहती हैं। प्रियंका चहर चौधरी का घर काफी सुंदर बना है। उनके हॉल में ग्रीस वाली वाइब है। फराह खान को हाल देखते ही शाहरुख खान की फिल्म चलते-चलते याद आ गई। उनके घर की दीवार पर एक पेंटिंग लगी है। उस पेंटिंग को देख फराह खान ने कहा कि यहीं शाहरुख की चलते-चलते का गाना शूट हुआ था। उसी पेंटिंग वाली दीवार के पास डाइनिंग टेबल रखा है।