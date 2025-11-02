Hindustan Hindi News
टीवी की इस संस्कारी बहू ने बाथटब में दिए ऐसे-ऐसे पोज, तस्वीरों से फैंस नहीं हटा पा रहे नजरें

निया शर्मा इन दिनों श्रीलंका के कोलंबो में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। निया दिवाली के मौके पर एक इवेंट में शामिल होने एक्ट्रेस कोलंबो पहुंची थीं। 

Priti KushwahaSun, 2 Nov 2025 04:03 PM
1/7

टीवी की इस संस्कारी बहू ने बाथटब में दिए ऐसे-ऐसे पोज

टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस निया शर्मा ने अपने करियर में कई सीरियल और रियलिटी शोज में काम किया है। निया को एकता कपूर के शो नागिन से एक खास पहचान मिली।

2/7

निया शर्मा

निया शर्मा इन दिनों श्रीलंका के कोलंबो में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। निया दिवाली के मौके पर एक इवेंट में शामिल होने एक्ट्रेस कोलंबो पहुंची थीं। ऐसे में निया ने अपने आलीशान होटल के अंदर की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं।

3/7

मिरर सेल्फी

निया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में निया बाथरोब पहने नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में निया मिरर सेल्फी लेती दिख रही हैं।

4/7

बाथटब में दिए पोज

वहीं दूसरी में वो बाथटब में बैठकर पोज दे रही हैं।

5/7

कॉफी एंजॉय करते

इस तस्वीर में निया कैबिनेट पर बैठकर कॉफी एंजॉय करते दिख रही हैं।

6/7

मिनिमल मेकअप

इसके साथ निया का मिनिमल मेकअप उनके लुक को और भी परफेक्ट बना रहा है।

7/7

तस्वीरें देख उड़े फैंस के होश&nbsp;

हर तस्वीर में निया अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं। उनकी हर तस्वीर फैंस के होश उड़ा रही है।

