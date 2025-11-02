टीवी की इस संस्कारी बहू ने बाथटब में दिए ऐसे-ऐसे पोज, तस्वीरों से फैंस नहीं हटा पा रहे नजरें

निया शर्मा

निया शर्मा इन दिनों श्रीलंका के कोलंबो में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। निया दिवाली के मौके पर एक इवेंट में शामिल होने एक्ट्रेस कोलंबो पहुंची थीं। ऐसे में निया ने अपने आलीशान होटल के अंदर की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं।