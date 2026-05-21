कोई पंजाब की सुंदरी तो कोई जयपुर की शान, मिलिए नागिन शो की उन एक्ट्रेसेस से जिन्होंने टीवी पर मचाया घमासान

'नागिन'! साल 2015 से शुरू हुआ एकता कपूर का यह जादुई शो आज भी दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। लेकिन इस शो की असली जान हैं इसकी 'इच्छाधारी नागिनें', जिन्होंने न सिर्फ अपनी कातिलाना अदाओं से स्क्रीन पर आग लगाई, बल्कि अपनी दमदार एक्टिंग से TRP के सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। आइए आपको बताते हैं कि ये नागिनें किस शहर से हैं।
मौनी रॉय का जन्म 28 सितंबर 1985 को पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में रहने वाले एक बंगाली भाषी राजबंशी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2006 में एकता कपूर के मशहूर ड्रामा सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से किया था। नागिन शो में 'शिवन्या' के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और आज वह बॉलीवुड की भी एक जानी-मानी अभिनेत्री हैं।
अदा खान का जन्म 12 मई 1989 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी और कई विज्ञापनों में काम किया थी। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन का रुख किया और साल 2009 में सोनी टीवी के शो 'पालमपुर एक्सप्रेस' में 'विग्या' की भूमिका निभाकर डेब्यू किया। नागिन में 'शेषनागिन शेषा' के रूप में उनके ग्रे शेड किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया।
सुरभि ज्योति का जन्म 29 मई 1988 को जालंधर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत क्षेत्रीय थिएटर और पंजाबी फिल्मों से की थी, और वह एक रेडियो जॉकी भी रह चुकी हैं। साल 2012 के अंत में, उन्होंने टीवी शो 'कुबूल है' से हिंदी टेलीविजन में कदम रखा। नागिन 3 में 'बेला' के किरदार में उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया।
अनीता हसनंदानी का जन्म मुंबई में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। अनीता ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1998 में टेलीविजन सीरीज 'इधर उधर' से की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज़ में काम किया। नागिन 3 में 'विशाखा' (विश) के उनके नागिन रूप और ग्लैमरस अंदाज को बहुत लोकप्रियता मिली।
निया शर्मा (असली नाम नेहा शर्मा) का जन्म 17 सितंबर 1990 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने साल 2010 में स्टार प्लस के शो 'काली - एक अग्निपरीक्षा' से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा था। अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर निया शर्मा ने नागिन 4 में 'वृंदा' की मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया।
जैस्मीन भसीन का जन्म 28 जून 1990 को कोटा, राजस्थान के एक सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने अगस्त 2015 में ज़ी टीवी के लोकप्रिय रोमांटिक शो 'टशन-ए-इश्क' से टेलीविजन पर अपना सफर शुरू किया। नागिन 4 में उन्होंने 'नयनतारा' का किरदार निभाया था। अपनी मासूमियत और बेहतरीन अदाकारी से उन्होंने दर्शकों के बीच एक खास जगह बनाई।
रश्मि देसाई का जन्म 13 फरवरी 1986 को असम के नागांव शहर में हुआ था। साल 2005 में रश्मि ने हिंदी फिल्म 'शबनम मौसी' से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद टीवी की दुनिया में उन्होंने कई बड़े हिट शोज़ दिए। नागिन 4 में उन्होंने 'शलाका' के रूप में एक बेहद दिलचस्प और सस्पेंस से भरी भूमिका निभाई थी।
सुरभि चंदना का जन्म 11 सितंबर 1989 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। सुरभि ने साल 2009 में टेलीविजन के सबसे लंबे समय तक चलने वाले सिटकॉम शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में एक कैमियो रोल से डेब्यू किया था। नागिन 5 में उन्होंने 'बानी' (आदि नागिन) का मुख्य किरदार निभाया। शरद मल्होत्रा के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने इस सीजन में आग लगा दी थी।
तेजस्वी प्रकाश का जन्म 10 जून 1993 को सऊदी अरब के मक्का प्रांत के जेद्दा शहर में भारतीय माता-पिता के घर हुआ था, और उनका पालन-पोषण मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ। तेजस्वी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2012 में लाइफ ओके के थ्रिलर शो '2612' से की थी। नागिन 6 में 'प्रथा' (सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन) के रूप में उनका प्रदर्शन इस पूरे फ्रेंचाइजी के सबसे सफल किरदारों में से एक माना जाता है।
प्रियंका चाहर चौधरी राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2018 में आई फिल्म 'लतीफ टू लादेन' से की थी। इसके बाद टीवी शोज़ और रियलिटी शोज़ से उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता मिली। नागिन के लेटेस्ट सीजन 7 में मुख्य नागिन के रूप में उनका नया और अनोखा अंदाज दर्शकों के सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है।