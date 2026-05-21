कोई पंजाब की सुंदरी तो कोई जयपुर की शान, मिलिए नागिन शो की उन एक्ट्रेसेस से जिन्होंने टीवी पर मचाया घमासान

तेजस्वी प्रकाश (सीजन 6)

तेजस्वी प्रकाश का जन्म 10 जून 1993 को सऊदी अरब के मक्का प्रांत के जेद्दा शहर में भारतीय माता-पिता के घर हुआ था, और उनका पालन-पोषण मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ। तेजस्वी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2012 में लाइफ ओके के थ्रिलर शो '2612' से की थी। नागिन 6 में 'प्रथा' (सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन) के रूप में उनका प्रदर्शन इस पूरे फ्रेंचाइजी के सबसे सफल किरदारों में से एक माना जाता है।