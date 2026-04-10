नागिन 7 Big Twists : शो में आने वाला है लीप, प्रियंका-नमिक की स्टोरी में आएगा बड़ा बदलाव

नागिन 7

नागिन 7 शो को काफी पसंद किया गया है। इस शो में प्रियंका चहर चौधरी लीड रोल में थीं और उन्हें नागिन के रूप में दर्शकों से बहुत प्यार मिला है। कुछ दिनों से ऐसी खबर आ रही थी कि शो बंद होने वाला है। लेकिन अब एक नई खबर सामने आ रही है।