प्रभास की इन 5 फिल्मों से हिला बॉक्स ऑफिस, नहीं देखा तो फटाफट देख डालें OTT पर

प्रभास

साउथ सुपरस्टार प्रभास की फैन फॉलोइंग आज साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है। अपने करियर में प्रभास ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। वहीं, इन दिनों एक्टर अपनी अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये फिल्म अगले साल रिलीज होने जा रही है। इससे पहले आज हम आपको प्रभास की 5 ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। आइए बताते हैं आप इन्हें किन-किन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।