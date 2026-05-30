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हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है और ये फिल्में नहीं देखीं? वीकेंड का मौका है आज ही निपटा डालो!

अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी है, तो आपको ये 6 फिल्में जरूर देखनी चाहिए। हर फिल्म की कहानी और इसका क्लाइमैक्स बहुत दमदार है। ये आपके वीकेंड के लिए बेस्ट चॉइस हो सकती हैं।

Puneet ParasharMay 30, 2026 12:45 pm IST
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जियो हॉटस्टार पर देखिए ये 6 दमदार हॉरर फिल्में

अगर आपके पास जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, और आपने ये 6 हॉरर फिल्में अभी तक नहीं देखी हैं, तो यही मौका है। गर्मी के मौसम में कहीं बाहर जाने की बजाए घर पर रहकर ही अपने वीकेंड को रोमांच से लबरेज बनाइए। इन सभी फिल्मों का क्लाइमैक्स और कहानी के ट्विस्ट आपका दिमाग घुमा देंगे। हम आपको हर फिल्म की कहानी के बारे में बता रहे हैं, आप इनमें से अपनी पसंदीदा चुन सकते हैं।

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ब्लैक फोन 2 (Black Phone)

फिल्म का पहला पार्ट साल 2021 में आया था। अगर आपने वो नहीं देखा है, तो पहले उसे देख डालिए। अगर देख चुके हैं, तो पार्ट-2 की कहानी में फिन तो कैद से छूटकर जिंदगी में आगे बढ़ने लगा है। लेकिन अब उसकी बहन को सपने में एक ब्लैक फोन से कॉल आने के डरावने सपने आने लगे हैं। क्या वो अपनी बहन की मदद कर पाएगा?

3/7

द मीडियम (The Medium)

महज 21 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी यह एक यूनिक हॉरर फिल्म है। कहानी थाईलैंड के एक दूर दराज गांव में शुरू होती है, जहां एक तांत्रिक खुद को देवी का रूप बताती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस तांत्रिक की अपनी बेटी में कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है, और यह कोई दैवीय शक्ति नहीं बल्कि एक बुरी ताकत है।

4/7

अदर (Other)

तकरीबन 150 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.6 है। कहानी एक ऐसी मां की है जो अपने दो बच्चों के साथ एक सुनसान घर में रहती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब घर में कुछ नए नौकर आते हैं और तभी से बच्चों को अजीब घटनाओं का अहसास होने लगता है। आखिर माजरा क्या है?

5/7

सिड्यूसर (Seducer)

कहानी कुछ यंग लड़कों की है जो एक दूर-दराज गांव में पहुंचे हैं। यहां उनका सामना एक अजीब रूहानी ताकत से होता है, जिससे जान बचाना चुनौती हो गया है। यह बुरी आत्मा इंसानों का रूप ले लेती है और डर से और शक्तिशाली होती है।

6/7

द ट्रेन ऑफ डेथ (The Train of Death)

अगर ट्रेन में होने वाली डरावनी घटनाओं वाली फिल्में पसंद हैं तो यह मूवी आपको पसंद आएगी। पूरी फिल्म ही एक चलती ट्रेन में है, जहां कुछ यात्रियों के अचानक अहसास होता है कि वो किसी आम सफर में नहीं हैं। ट्रेन का ड्राइवर एक मनोरोगी है, जिसकी वजह से सिचुएशन और बिगड़ जाती है।

7/7

साइको किलर

यह कहानी डराएगी भी और रोमांच से भी भर देगी। कहानी एक साइको किलर की है जो बिना वजह लोगों की हत्या कर रहा है। पुलिस और एक शातिर जासूस इस कातिल के दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके मर्डर करने का पैटर्न बेहद अजीब और डरावना है।

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