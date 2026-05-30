हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है और ये फिल्में नहीं देखीं? वीकेंड का मौका है आज ही निपटा डालो!

जियो हॉटस्टार पर देखिए ये 6 दमदार हॉरर फिल्में

अगर आपके पास जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, और आपने ये 6 हॉरर फिल्में अभी तक नहीं देखी हैं, तो यही मौका है। गर्मी के मौसम में कहीं बाहर जाने की बजाए घर पर रहकर ही अपने वीकेंड को रोमांच से लबरेज बनाइए। इन सभी फिल्मों का क्लाइमैक्स और कहानी के ट्विस्ट आपका दिमाग घुमा देंगे। हम आपको हर फिल्म की कहानी के बारे में बता रहे हैं, आप इनमें से अपनी पसंदीदा चुन सकते हैं।