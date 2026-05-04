म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार का खूबसूरत घर, फराह को गिफ्ट किस साड़ी, दिलीप को हाथ से खिलाया खाना

फराह खान ने अपने नए व्लॉग में म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार का आशियाना दिखाया है। इसके साथ ही इस्माइल दरबार ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की। म्यूजिक डायरेक्टर ने बताया कि 20 सालों से उन्हें वो सब नहीं मिला। उनका मतलब कम से था। अब वो यूट्यूब पर अपनी शुरुआत करने वाले हैं।
ये इस्माइल दरबार के घर का एंट्रेंस है। इस एरिया को खूबसूरत लाइट से सजाया हुआ है। गेट पर ही अलग तरह का डिज़ाइन देखा जा सकता है।
ये घर ला लिविंग रूम है। इस एरिया को बहुत सारी चीज़ों से सजा हुआ देखा जा सकता है। सामने एक बड़ी सी खिड़की है। ये घर आयेशा दरबार ने सजाया है
इस्माइल दरबार की पत्नी आयेशा ने घर के इस टीवी एरिया को सजाया हुआ है। चारों तरफ अवॉर्ड्स, और तस्वीरें हैं। सीलिंग पर वाइट लाइट देखी जा सकती है।
ये घर का डाइनिंग एरिया है। सामने ओपन किचन भी देखी जा सकती है। इस एरिया को भी कई सारी तस्वीरों से भरा हुआ देखा जा सकता है। अलग-अलग तरह की लाइट्स और डेकोरेटिव आइटम से घर का ये हिस्सा सजाया हुआ है।
म्यूजिशियन के घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट न हो ये कैसे हो सकता है, तो इस्माइल दरबार के छोटे बेटे इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं।
ये घर का किचन है। फराह खान इतनी बड़ी किचन को देख कर हैरान हो गई। घर को रंगों से सजाया हुआ है। कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को दीवार पर सजा दिया गया है
किचन की दूसरी तस्वीर। बड़ी सी खिड़की और और बर्तनों को आम घरो की तरह खूबसूरती से सजाया हुआ हुआ है।
लिविंग एरिया है। इस्माइल दरबार की पत्नी आयेशा ने बताया कि वो भी स्ट्रगलिंग सिंगर रही हैं। उन्होंने ही 'वो किसना है'गाना गया था। दोनों की लव स्टोरी भी उसी समय में शुरू हुई थी।
दरबार परिवार ने फराह खान और उनके कुक दिलीप के स्वागत में खास खाना बनाया था। इस्माइल दरबार ने अपने हाथों से दिलीप को खाना खिलाया। साथ ही दिलीप को एक खूबसूरत जैकेट गिफ्ट की और फराह को साड़ी।