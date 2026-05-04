म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार का खूबसूरत घर, फराह को गिफ्ट किस साड़ी, दिलीप को हाथ से खिलाया खाना

इस्माइल दरबार का आशियाना

फराह खान ने अपने नए व्लॉग में म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार का आशियाना दिखाया है। इसके साथ ही इस्माइल दरबार ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की। म्यूजिक डायरेक्टर ने बताया कि 20 सालों से उन्हें वो सब नहीं मिला। उनका मतलब कम से था। अब वो यूट्यूब पर अपनी शुरुआत करने वाले हैं।