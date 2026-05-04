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म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार का खूबसूरत घर, फराह को गिफ्ट किस साड़ी, दिलीप को हाथ से खिलाया खाना

हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान और ऐश्वर्या राय के लिए गाना बनाने वाले इस्माइल दरबार का आलीशान घर अंदर है बेहद खूबसूरत, यही है गौहर खान का ससुराल। इस्माइल दरबार ने अपने स्ट्रगल के बारे में भी की बात।

Usha ShrivasMay 04, 2026 04:36 pm IST
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इस्माइल दरबार का आशियाना

फराह खान ने अपने नए व्लॉग में म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार का आशियाना दिखाया है। इसके साथ ही इस्माइल दरबार ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की। म्यूजिक डायरेक्टर ने बताया कि 20 सालों से उन्हें वो सब नहीं मिला। उनका मतलब कम से था। अब वो यूट्यूब पर अपनी शुरुआत करने वाले हैं।

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एंट्रेंस

ये इस्माइल दरबार के घर का एंट्रेंस है। इस एरिया को खूबसूरत लाइट से सजाया हुआ है। गेट पर ही अलग तरह का डिज़ाइन देखा जा सकता है।

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लिविंग रूम

ये घर ला लिविंग रूम है। इस एरिया को बहुत सारी चीज़ों से सजा हुआ देखा जा सकता है। सामने एक बड़ी सी खिड़की है। ये घर आयेशा दरबार ने सजाया है

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टीवी एरिया

इस्माइल दरबार की पत्नी आयेशा ने घर के इस टीवी एरिया को सजाया हुआ है। चारों तरफ अवॉर्ड्स, और तस्वीरें हैं। सीलिंग पर वाइट लाइट देखी जा सकती है।

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डाइनिंग एरिया

ये घर का डाइनिंग एरिया है। सामने ओपन किचन भी देखी जा सकती है। इस एरिया को भी कई सारी तस्वीरों से भरा हुआ देखा जा सकता है। अलग-अलग तरह की लाइट्स और डेकोरेटिव आइटम से घर का ये हिस्सा सजाया हुआ है।

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म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट

म्यूजिशियन के घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट न हो ये कैसे हो सकता है, तो इस्माइल दरबार के छोटे बेटे इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं।

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&nbsp;किचन

ये घर का किचन है। फराह खान इतनी बड़ी किचन को देख कर हैरान हो गई। घर को रंगों से सजाया हुआ है। कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को दीवार पर सजा दिया गया है

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किचन 2

किचन की दूसरी तस्वीर। बड़ी सी खिड़की और और बर्तनों को आम घरो की तरह खूबसूरती से सजाया हुआ हुआ है।

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बातचीत

लिविंग एरिया है। इस्माइल दरबार की पत्नी आयेशा ने बताया कि वो भी स्ट्रगलिंग सिंगर रही हैं। उन्होंने ही 'वो किसना है'गाना गया था। दोनों की लव स्टोरी भी उसी समय में शुरू हुई थी।

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दिलीप को हाथ से खिलाया खाना

दरबार परिवार ने फराह खान और उनके कुक दिलीप के स्वागत में खास खाना बनाया था। इस्माइल दरबार ने अपने हाथों से दिलीप को खाना खिलाया। साथ ही दिलीप को एक खूबसूरत जैकेट गिफ्ट की और फराह को साड़ी।

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