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विशाल-शेखर के शेखर रवजियानी का शाही बंगला देखकर उड़े फराह खान के होश, हॉल जैसी है बालकनी

म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी विशाल-शेखर के शेखर रवजियानी Shekhar Ravjiani मुंबई से दूर खंडाला के आलीशान बंगले में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये बंगला आपको शाही एहसास देगा। पुराने फ्लोर से लेकर सीलिंग पर शेखर ने अपने हिसाब से काम करवाया है। देखिए शेखर का ये आलीशान घर-

Usha ShrivasAug 03, 2026 05:34 pm IST
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शेखर रवजियानी का घर अंदर से दिखता है ऐसा

शेखर रवजियानी ने म्यूजिक कंपोज कर के खंडाला में एक आलीशान बंगला बनाया है। फराह खान ने अपने यूट्यूब क=चैनल के लिए एक आलीशान बंगले का टूर दिया है। इस बंगले को शाही अंदाज में सजाया गया है। पारसी होटल स्टाइल का फ्लोर वर्क है। अंदर से देखिए

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शेखर रवजियानी का बंगला

शेखर रवजियानी का ये बंगला बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। आलीशान गार्डन एरिया के साथ खूबसूरत व्यू है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है।

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लिविंग एरिया

ये शेखर के शाही बंगले का लीविंग एरिया है। जहां बेज रंग का सोफा, प्लांट्स, और दीवार पर कुछ फ्रेम नजर आ रहे हैं।

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लिविंग एरिया 2

ये लिविंग एरिया की दूसरी तस्वीर है। इसमें घर के बाहर के हिस्से को देखा जा सकता है। इसे खूबसूरती से सजाया गया है।

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लॉन

ये शेखर के घर का लॉन है। हरियाली के बीच शांति और सुकून से भरी एक जगह। फराह खान ने बताया कि जब शेखर ने ये घर लिया था तो वो इस जगह पर आई थीं और उन्होंने शेखर के साथ फर्नीचर की शॉपिंग करते देखा गया था।

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ओम शांति ओम

शेखर ने फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम का म्यूजिक तैयार किया था। उन्होंने बताया कि पहले वो AR रहमान के पास गई थीं। लेकिन बात नहीं बनी फिर विशाल शेखर ने उनकी फिल्म का म्यूजिक बनाया।

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आलीशान बालकनी

ये शेखर के घर की बालकनी है जिससे खंडाला का सबसे खूबसूरत नजारा नजर आता है। इस बालकनी को देखकर फराह खान के होश उड़ गए।

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बेडरूम

ये बेडरूम है। खूबसूरत बालकनी के साथ अटैच्ड। ये कमरा किसी शाही रूम से कम नहीं लग रहा है। फराह ने बताया कि ये उनका कमरा रहा है। इस खूबसूरत व्यू के साथ वो आराम करती हैं।

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किचन

शेखर ने अपने घर के किचन को पुराने स्टाइल के साथ ही रखा है। ये किचन मॉडर्न नहीं है। पारसी होटल स्टाइल फ्लोर वर्क किया हुआ है।

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बाथरूम

फराह ने इस बाथरूम की खासियत वीडियो में दिखाई है। इस बाथरूम के दूसरी तरफ एक और दरवाजा है जो उनके इस बंगले के पीछे वाले गार्डन में खुलता है।

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डाइनिंग एरिया

शाहिद डाइनिंग टेबल। शेखर के घर की कुक ने स्पेशल गुजराती दाल और खिचड़ी बनाई थी। देखिए-

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