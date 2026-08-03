विशाल-शेखर के शेखर रवजियानी का शाही बंगला देखकर उड़े फराह खान के होश, हॉल जैसी है बालकनी

शेखर रवजियानी का घर अंदर से दिखता है ऐसा

शेखर रवजियानी ने म्यूजिक कंपोज कर के खंडाला में एक आलीशान बंगला बनाया है। फराह खान ने अपने यूट्यूब क=चैनल के लिए एक आलीशान बंगले का टूर दिया है। इस बंगले को शाही अंदाज में सजाया गया है। पारसी होटल स्टाइल का फ्लोर वर्क है। अंदर से देखिए