मुसाफिर कैफे के लिए विक्रांत को मिले सबसे ज्यादा पैसे, जानें बाकी कास्ट की फीस

बाकी कास्ट की फीस

आदिल के अलावा सपोर्टिंग रोल में अनुभा फतेहपुरिया,लवलीन मिश्रा और सादिया सिद्दीकी नजर आई हैं। इन एक्टर्स को 80 लाख से 2 करोड़ के बीच फीस मिली है। बता दें, ये डेटा अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बताया गया है। हम इसके सटीक होने की पुष्टि नहीं करते हैं।