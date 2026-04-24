फिरोज खान के काफी क्लोज थीं मुमताज, कहा- हर महिला उनको देख हो जाती थी फिजिकली अट्रैक्ट

मुमताज और फिरोज

फिरोज खान और मुमताज के बीच काफी क्लोज बॉन्ड रहा है। कई साल तक उनकी दोस्त रही है। हालांकि कई बार दोनों के रिलेशन की अफवाह भी आई। अब सालों बाद मुमताज ने दोनों के बॉन्ड पर खुलकर बात की और क्लीयर किया कि दोनों के बीच कभी रोमांस नहीं था। हालांकि दोनों काफी क्लोज थे एक-दूसरे के। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कोई महिला नहीं थी जो फिरोज खान की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती थीं।