मुमताज ने किया इस फिल्म को रिजेक्ट, हेमा मालिनी ने लपका, मूवी थी ब्लॉकबस्टर; खूब कमाए पैसे

मुमताज ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनके काम को हमेशा पसंद किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था जिसके बाद हेमा मालिनी के हाथ बड़ी सक्सेस लगी थी।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है फिल्ममेकर रमेश सिप्पी की सुपरहिट फिल्म सीता और गीता। इस फिल्म में हेमा मालिनी, संजीव कुमार और धर्मेंद्र लीड रोल में थे। हेमा मालिनी के इसमें डबल रोल थे।
अरबाज खान के शो में रमेश सिप्पी ने बताया था कि पहले सीता और गीता के लिए मुमताज को कंसीडर किया जा रहा था क्योंकि वह उनके साथ पहले काम कर चुके थे।
हालांकि मुमताज किसी वजह से फिल्म में काम नहीं कर पाईं और हेमा के हाथ फिल्म लगी और फिल्म ने जो कमाल किया वो तो सब जानते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि इसमें संजीव और धर्मेंद्र उनका लव इंट्रेस्ट थे और रियल लाइफ में हेमा और धर्मेंद्र तो पार्टनर बन ही गए थे।
वहीं संजीव और हेमा के लव इंट्रेस्ट की भी खबरें आती रहती थीं। हालांकि दोनों ने कभी इस पर कमेंट नहीं किया।
हेमा को इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सीता और गीता जो 1.20 करोड़ के बजट में बनी है, उसने 16.40 करोड़ की कमाई की थी।