मुंबई में 64 साल से है मराठा मंदिर, सेक्स वर्कर्स को मिलती है एक स्पेशल सुविधा

पहले थिएटर का नाम था मराठा मंदिर समाज

आपने मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर का नाम तो सुना होगा। वहां कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज होती हैं। बता दें कि इस थिएटर को 1958 में शुरू किया था। इस थिएटर को पहले मराठा मंदिर समाज रखा गया था, लेकिन फिर बाद में थिएटर का नाम मराठा मंदिर सिनेमा रखा गया। इसे मराठा मंदिर ट्रस्ट चलाती है।