Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

मुंबई में 64 साल से है मराठा मंदिर, सेक्स वर्कर्स को मिलती है एक स्पेशल सुविधा

आपने मराठा मंदिर थिएटर के बारे में तो सुना होगा। यह अब टूरिस्ट प्लेस भी है, लोग इसे देखने भी जाते हैं क्योंकि यह मुंबई में काफी पॉपुलर है। अब आपको बताते हैं इस थिएटर की दिलचस्प बातें।

Sushmeeta SemwalMar 19, 2026 01:31 pm IST
1/9

मराठा मंदिर थिएटर

मुंबई का मराठा मंदिर काफी फेमस है। यहां लोग फिल्में देखने जाते हैं। इतना ही नहीं यह मुंबई का टूरिस्ट पॉइंट भी है। बताते हैं आज आपको इस थिएटर के बारे में कुछ खास बातें।

2/9

पहले थिएटर का नाम था मराठा मंदिर समाज

आपने मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर का नाम तो सुना होगा। वहां कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज होती हैं। बता दें कि इस थिएटर को 1958 में शुरू किया था। इस थिएटर को पहले मराठा मंदिर समाज रखा गया था, लेकिन फिर बाद में थिएटर का नाम मराठा मंदिर सिनेमा रखा गया। इसे मराठा मंदिर ट्रस्ट चलाती है।

3/9

1100 सीट की कैपेसिटी

ओल्ड बॉम्बे इंस्टाग्राम पेज की रिपोर्ट के मुताबिक इस थिएटर की सिटिंग कैपेसिटी 1100 है। यह मुंबई के पॉपुलर सिनेमा हॉल में से एक है।

4/9

मराठा फिल्म फेस्टिवल होता है

इस सिनेमा हॉल में एनिवल मराठा मंदिर फिल्म फेस्टिवल होता है। यह फेस्टिवल हर साल होता है जनवरी में। इस फेस्टिवल में मराठा फिल्मों की स्क्रीनिंग होती है। यह मराठा फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट होता था।

5/9

इसे काफी बड़ा माना जाता था

1960 और 70 के दशक के दौरान ऐसा माना जाता था कि जिस फिल्म का प्रीमियर मराठा मंदिर में हो जाए, उसका सुपरहिट होना तय है। कई फिल्मों का यहा प्रीमियर हुआ है।

6/9

सेक्स वर्कर्स के लिए स्पेशल सुविधा

मराठा मंदिर के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर मनोज देसाई ने सेक्स वर्कर्स के लिए एक स्पेशल रूल निकाला था। दरअसल, कई प्रॉस्टीट्यूट्स फिल्म देखने जाती थीं। मनोज उन्हें देखते थे और जब वह उनसे मिले तो उन्होंने उनके लिए एक रूल निकाला कि कोई भी सेक्स वर्कर टिकट लाइन पर नहीं लगेंगी।

7/9

इस वजह से बनाया नाम

मनोज ने यह रूल इसलिए बनाया क्योंकि सेक्स वर्कर्स रात भर काम करती हैं इसलिए दिन में वह ब्रेक लेकर अपना टाइम एंजॉय करने आती हैं फिल्मों में।

8/9

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे है इसके लिए स्पेशल

वहीं इस थिएटर से जिस फिल्म का गहरा कनेक्शन है वो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यह फिल्म इस थिएटर में 30 साल से स्क्रीन हो रही है।

9/9

जब लोगों ने इस वजह से किया प्रदर्शन

मनोज ने एक बार बताया था कि कुछ साल पहले मैंने कहा कि मराठा मंदिर में अब डीडीएलजे का आखिरी हफ्ता है। तब कई लोग भड़क गए थे और 40-50 लोग उनके थिएटर में पहुंच गए। तब उन्होंने कहा कि वह इस फिल्म को नहीं हटाएंगे।

Hindi Newsफोटोमनोरंजनमुंबई में 64 साल से है मराठा मंदिर, सेक्स वर्कर्स को मिलती है एक स्पेशल सुविधा