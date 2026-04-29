उनके चेहरे पर नेगेटिविटी है...रणवीर सिंह को शक्तिमान ना बनाने पर बोले मुकेश खन्ना

रणवीर की परफॉर्मेंस के खिलाफ नहीं

अब उनसे पूछा गया कि क्या वह धुरंधर देखने के बाद भी रणवीर को लेकर अपना माइंड नहीं बदल रहे हैं तो उन्होंने कहा, 'मुझे मनाने में लगे हुए हैं सब कि धुरंधर चल गई, अब तो रणवीर सिंह बहुत बड़ा एक्टर बन गया। लेकिन मुझे शक्तिमान के लिए कोई बड़ा एक्टर नहीं चाहिए। मुझे शक्तिमान के लिए कोई बड़ा स्टार नहीं चाहिए। मुझे जो इमेज चाहिए वो रणवीर से मिलती नहीं हैं। यही वजह है कि मैं उनके खिलाफ हूं शक्तिमान के लिए। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के खिलाफ नहीं हूं।'