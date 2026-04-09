रामायण पर भारी ना पड़ जाएं सस्ती फिल्में? 2026 में रिलीज होंगी ये 7 मच अवेटेड मायथोलॉजिकल मूवीज

जय हनुमान

हनु-मैन के ब्लॉकबस्टर होने के बाद डायरेक्टर प्रशांत वर्मा अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स आगे लेकर चा रहे हैं। जय हनुमान के राइटर भी प्रशांत ही हैं। फिल्म तेलुगु और हिंदी सहित कई और भाषाओं में रिलीज होगी। इसके लीड एक्टर कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2026 से शुरू होने की खबरें थीं। फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं आई है। कई रिपोर्ट्स सितंबर 2026 तक रिलीज होने का दावा कर रही हैं। वहीं इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में यह फिल्म रिलीज हो सकती है।