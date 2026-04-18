'मिस्टर इंडिया' के 'हवा-हवाई' गाने में कविता कृष्णमूर्ति से हो गई थी ये बड़ी गलती, आज तक नहीं पकड़ पाई ऑडियंस

कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज दी

'मिस्टर इंडिया' के 'हवा-हवाई' गाने को फेमस सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज दी थी। ये गाना कविता के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। दरअसल, कविता ने अपने करियर की शुरुआत की ही थी। उनका एक गाना 'तुमसे मिलकर ना जाने क्यों' काफी हिट हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें एक लीड सिंगर की तरह सीरियसली नहीं लिया गया था।