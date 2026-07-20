Avengers: डूम्सडे के पहले देख डालिए ये 7 फिल्में, फिर अच्छी तरह समझ में आएगी कहानी

एवेंजर्स डूम्सडे के पहले देखना जरूरी है ये फिल्में

मार्वल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'एवेंजर्स - डूम्सडे' सिनेमाघरों में इसी साल दिसंबर में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का ट्रेलर आज सोमवार को रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर की रिलीज के साथ ही यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि 'एवेंजर्स - डूम्सडे' से पहले कौन सी फिल्में देख लेना जरूरी है, ताकि कहानी अच्छी तरह समझ आए। तो चलिए जान लेते हैं यह पूरी लिस्ट।