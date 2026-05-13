फिल्में जिन्होंने बढ़ा दी इन चीजों की बिक्री, रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा इन जगहों का टूरिज्म

फिल्में जिन्होंने बढ़ा दी थी इन चीजों की कीमतें

हिंदी सिनेमा ने दर्शकों को दुनिया से जोड़ने और उन चीजों तक पहुंचाने का काम किया है जो शायद और किसी दूसरे ढंग से संभव नहीं था। फिल्मी पर्दे पर अपने पसंदीदा एक्टर्स को चीजें करते देखना लोगों को आम जिंदगी में भी उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करता है। यही वजह है कि कई फिल्मों की रिलीज के बाद मार्केट में उनमें दिखाई गई चीजों या सर्विसेज की डिमांड बढ़ती नजर आई है। तो चलिए जानते हैं आज ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में।