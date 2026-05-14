भारत में आजादी के पहले रिलीज हुई थीं ये फिल्में, जानिए कौन सी किस वजह से रही थी खास

आजादी से पहले रिलीज हुई फिल्में

अगर आपको लगता है कि भारत में सिनेमा का विकास आजादी के कुछ सालों बाद होना शुरू हुआ तो आप सही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत को आजादी मिलने से पहले हमारे यहां फिल्में नहीं बनती थीं, तो आप गलत हैं। भारत के आजाद होने से पहले भी हिन्दुस्तान में फिल्में बना करती थीं और आज हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं।